U Srbiji trend delistiranja kompanija sa berze

BEOGRAD – U Srbiji postoji trend delistiranja kompanija sa berze i njihovog izuzimanja sa liste javnih društava, a manjak informacija i transparentnosti nije dobra za investicije, ocenio je danas direktor Beogradske berze Siniša Krneta.

Na konferenciji „Busineš intelligence trust factors“ u Privrednoj komori Srbije, govoreći o značaju transparetnosti podataka o kompanijama, Krneta je rekao da informisanje o kompanijama koje napuste berzu prestaje da bude moguće preko berzanskih servisa.

„Odatle javnost sve manje znamo o onome što kompanije rade. Atraktivnost našeg tržišta prema domaćim i stranim investitorima u tom smislu pada“, kaže Krneta.

On smatra da je potrebna „stimulacija kroz pravni sistem da se što više društava kapitala pronađe na javnom tržištu kapitala“ a tako bi se podigla interesantnost srpskog tržišta za investicije i uvećao rejting Srbije.

Trend u Srbiji je „u suprotnosti sa trendom u zemljama Istočne Evrope, gde se otvaranjem kompanija ka investicionoj javnosti dolazi do novog kapitala za igranje tržišne utakmice, i do bolje tržišne pozicije same kompanije“, kaže Krneta.

Savetnik predsednika Privredne komore Srbije Miroslav Miletić rekao je da izveštaji koje kompanije daju o sebi iako su transparentni „ne znači da odgovaraju stvarnoj slici“ i primetio da je tu značaj bizniz inteligencije koja prikuplja šire podatke o kompaniji i odgovornim licima u njoj.

On je dodao da nefinansijski rizici i neetička ponašanja odgovornih lica u kompanijama, od kojih je istakao prevaru, mogu imati velike posledice na brendove i korporativnu vrednost cele kompanije.

Iako je čitav region po rejtinzima rizičan za investiranje Sandra Demijan iz firme „GrantThornton“ ocenila je „da je to više percepcija, a da se prava slika može dobiti samo konkretnim informacijama i podacima, kojih na žalost nema puno. “

„Oni koji imaju novac – oni i potkupljuju“, ocenila je Demijan kao primer navodeći Dansku koja je prema rejtinzima najsigurnija za ulaganja.

Na konferenciji u Privrednoj komori Stjuart Dzons osnivač i direktor „Sigma ratingsa“ predstavio je metodologije rada ove firme na proverama integriteta kompanija širom sveta. A praksu Evropske investicione banke predstavio je rukovodilac odeljenja za istrage u Sektoru prevara ove banke Renato Nikoli.

