U Srbiju stigao prvi Štadlerov brzi voz, od ukupno tri

BEOGRAD – Prvi brzi voz, od ukupno tri, koje je Srbija kupila od švajcarske kompanije Štadler stigao je danas u Srbiju, potvrdio je Tanjugu ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.

Drugi i treći voz koji će se, takođe, koristiti na pruzi za brzine do 200 kilometara na sat, od Beograda do Subotice, trebalo bi Srbiji da budu isporučeni do kraja godine.

(Tanjug)

