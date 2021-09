U subotu počinje Poljoprivredni sajam u Novom Sadu

NOVI SAD – Na Novosadskom sajmu u subotu će početi 88. međunarodni poljoprivredni sajam, 53. međunarodni sajam lova i ribolova i Sajam ekologije.

Za Novosadski sajam to su prve priredbe organizovane na tradicionalan način posle punih 18 meseci.

Generalni direktor Novosadskog sajma, Slobodan Cvetković najavio je za subotu u 11 sati otvaranje izložbi.

„Priredbe će ponuditi sve do sada poznate i uobičajene segmente koje organizujemo – predstavljanje izlagača u zatvorenom i na otvorenom prostoru Sajmišta, Izložbu poljoprivredne mehanizacije, stručne i poslovne skupove, prezentacije i promocije, kako u Kongresnom centru „Master“, tako i na štandovima izlagača“, rekao je Cvetković.

On je naveo da su nastup najavili mali poljoprivredni proizvođači, ali i velike kompanije iz 17 zemalja.

Kolektivne izložbe će organizovati – Češka, Italija, Španija, Holandija, Mađarska, BiH, Belorusija, Rusija i Poljska.

„Biće tu i B2B sastanaka i takmičenja. Na Sajmu lova i ribolova biće ponuđena kompletna oprema za lov, ribolov i rekreaciju, dok će Sajam ekologije biti bogat edukacijama i radionicama“, rekao je Cvetković.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, tradicionalno je pokrovitelj Nacionalne izložbe stoke, najveće izložbe tog tipa na Balkanu, od pre dve godine i Izložbe genetskih potencijala. Godinama podržava i Izložbu organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla, proizvoda sa oznakom „Srpski kvalitet“, i kraft piva. Kao i prethodnih godina, na štandu Ministarstva biće moguće doći do svih važnih informacija.

“ Polazeći od broja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava u Republici Srbiji i onih koji su angažovani u poljoprivredi, polažeći od učešća i doprinosa u poljoprivrednoj proizvodnji i u prehrambenom sektoru u domaćem bruto proizvodu, polazeći od doprinosa deviznom prilivu neminovno dolazimo do zaključka da mi imamo potencijale i da imamo poljoprivrednu proizvodnju kao perspektivnu. Da bismo je dalje razvijali i učinili još uspešnijom u nju moramo ulagati, razvijati je, modernizovati i promovisati. Upravo su manifestacije poput Poljoprivrednog sajma u Novom Sadu prilika za to“, rekao je državni sekretar u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Senad Mahmutović.

Zemlja partner Poljoprivrednog sajma je Republika Češka koja je sa Novosadskim sajmom od početka pandemije, bila je uz Sajam na prvom Poljoprivrednom sajmu organizovanom u onlajn formatu, na platformi ExpoOnline.rs. Sada organizuju i kolektivnu izložbu, donose iskustva, znanja, informacije, ali i prehrambene proizvode.

„To što smo ovde prisutni i to u formi nacionalnog štanda i to što me je moje ministarstvo poljoprivrede poslalo u Srbiju samo je dokaz koliki značaj Češka daje ovom regionu i Srbiji. U okviru našeg štanda izlagaće 13 čeških kompanija raznih profila, od proizvodnje do prodaje opreme do hrane i pića“, rekao je Vladimir Vanja, poljoprivredni ataše Republike Češke.

Poljoprivredni sajam, Sajam lova i ribolova i Sajam ekologije primaće vakcinisane i nevakcinisane posetioce.

Vakcinisani će prilikom ulaska prikazivati Digitalni zeleni sertifikat – potvrdu o vakcinaciji.

Oni koji nisu vakcinisani u krug Sajma mogu da uđu uz potvrdu o preležanom kovidu 19, negativan PCR test ili negativan antigenski test.

Za one koji ne poseduju navedene dokumente Novosadski sajam je, u saradnji sa Gradom Novim Sadom, obezbedio brze antigenske testove koji su već uračunati u cenu karte i neće biti dodatno naplaćivani. Testiranje će biti obavljano, u saradnji sa Domom zdravlja Novi Sad, prilikom ulaska u krug Novosadskog sajma, a procedura neće trajati duže od 10 minuta, obaveštavaju i Novosadskog sajma.

(Tanjug)

