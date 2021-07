U većini zemalja bez promene uslova, u pet bez kovid potvrda

BEOGRAD – Građani Srbije mogu bez ikakvih kovid dokumenata da putuju u Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Albaniju i Kipar, izjavio je danas direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija Srbije (YUTA) Aleksandar Seničić i naveo da u većini zemalja nisu promenjeni uslovi za ulazak i boravak bez obzira na povećanje broja novozaraženih virusom korona.

Seničih je za Tanjug rekao da je dobra vest za srpske turiste što su Grčka i Turska zvanično objavile da tokom ove sezone neće biti zatvaranja granica i dodao da ni ostale zemlje za sada ne spominju takvu mogućnost.

„Da li će do toga doći zavisi od situacije po pitanju kovida-19, ali nadam se da do sredine ili čak do kraja septembra ne treba očekivati zaključavanje“, kazao je Seničić.

Ukazao je da su na pojedinim turističkim destinacijama uvedene dodatne restriktivne mere, kao na Mikonosu u Grčkoj, gde je na snazi policijski čas od jedan do šest sati ujutro, ali da to ne ugrožava letovanje.

„Ima najave restrikcija na Kritu i ostrvima tog tipa gde će biti zabranjeno ili ograničeno okupljanje u zatvorenim prostorima, ali najveći broj turista boravi na otvorenom, u baštama, gde nema nikakvih restrikcija, kao ni plažama“, kaže Seničić.

Dodaje da poslednjih dana ima otkazivanja putovanja, ali ne u velikoj meri i dodaje da na to utiču i dezinformacije u medijima.

„Vratio sam se pre nekoliko dana iz Grčke, tamo niko ne spominje testove za ulazak na trajekt, kao što se pisalo“, kaže Seničić.

Podsetio je da se u najveći broj zemalja i dalje može ući sa potvrdom o vakcinaciji prtiv virusa korona, uz uslov da je prošlo najmanje 14 dana od revakcine, dok je za nevakcinisane alternativa negativan PCR test ne stariji do 72 sata i antigenski test ne stariji od 48 sati.

Oni koji su preležali kovid mogu da to dokažu pozitivnim PCR ili antigenskim testom koji nisu stariji od šest meseci.

Deci uzrasta d 12 godina na najvećem broju destinacija nisu potrebna dodatna dokumenta ukoliko putuju sa roditeljima, a izuzetak su Egipat, gde je deci do šest godina dozvoljeno ulazak bez kovid dokumenata, i Turska u kojoj to važi za mlađe od 18 godina.

„Te mere nisu promenjene, pratimo situaciju, a savet putnicima je da dan-dva pred polazak na put obavezno provere uslove pod kojima mogu da uđu u određenu zemlju“, kazao je Seničić.

Dodao je da veliki broj zemalja zahteva popunjavanje određenih kovid formulara, kao što PL formular u Grčkoj ili S dokument za Tursku, dok ostale zemlje zahtevaju online prijavu sa podacima o mesti boravka tokom letovanja.

Procene su da najveći broj srpskih turista trenutno boravi u Grčkoj, Turskoj, Egiptu, Crnoj Gori i Albaniji.

„Prošle godne je u Crnoj Gori i Albaniji boravio veći broj naših turista nego 2019.godine, te dve destinacije beleže najveći statistički rast, Crna Gora oko 30 odsto, a Albanija više od 100 odsto nego ranije“, rekao je Seničić.

Seničić je kazao da u jeku sezone, od 15.jula do 15.avgusta, u svakom trenutku između 180.000 i 200.000 turista iz Srbije letuje van zemlje, a da se očekuje da ukupan broj turista koji će provesti odmor van Srbije bude na nivou od 60-65 odsto u odnosu na ono što je bilo 2019.godine.

„Prošle godine turističke agencije nisu ostvarile više od 10 odsto prometa što je rezultiralo da veliki broj zaposlenih u turizmu ostane bez posla. Videćemo kako će se situacija razvijati, generalno možemo biti optimisti da će veći broj turoperatera preživeti, ali biće i onih kojima će biti teško da prežive ovu krizu“, navodi Seničić.

Kako kaže, trenutno najviše brine mala iskorišćenost potvrda o zamenskim putovanjima, svega oko 35 do 40 odsto, što govori da veliki broj građana ostao da letuje u Srbiji ili da se plaši, a to može da dovede do vrlo teške situacije u januaru sledeće godine kada agencije budu morale da vraćaju novac“, ukazuje Seničić.

Prema njegovim rečima, procene su da će između 300.000 i 400.000 naših građana ove godine odmor provesti u Srbiji i dodaje da je dobra posećenost turističkih destinacija u našoj zemlji, kao što su Zlatibor, Vrnjačka Baja i ostale banje.

„Ima i novih destinacija što je dobro i značajno će povećati turistički promet i pomoći turističkoj privredi na lokalu“, naveo je Seničić.

(Tanjug)

