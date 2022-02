U Ziđinu kradljivci bakra povredili radnika obezbeđenja

BOR – Kompanija Ziđin saopštila je da je radnik firme koja čuva imovinu kineske kompanije lakše povređen, kada su juče kradljivci bacili na njega komad bakra težak 40 kilograma.

„U topionici bakra u Boru ponovo je 23. februara došlo do okršaja lopova i radnika obezbeđenja. Pokušaj krađe je i ovoga puta osujećen, ali je radnik firme za fizičko-tehničko obezbeđenje „Alfa Guard“ Srđan Janković zadobio povrede ruke i noge. On kaže da je do incidenta došlo kada je pokušao da veću grupu kradljivaca spreči da otuđi imovinu kompanije. Janković je pojurio za njima, a jedan ga je gađao „hladnim materijalom“ (bakrom) teškim 40 kilograma“, saopštio je Ziđin.

Dodaje se da je na sreću Janković zadobio lakše povrede i posle lekarskog pregleda pušten je na kućno lečenje.

U saopštenju se navodi da je policija izašla na uviđaj, ali su kradljivci uspeli da pobegnu, a da ne budu čak ni identifikovani.

Ziđin naglašava da je za obezbeđivanje imovine i ljudi angažovao čak dve firme, koje u svojim redovima imaju licencirane i dobro obučene profesionalce, ali da su i pored toga upadi u krug Topionice sve učestaliji, a kradljivci postaju sve agresivniji.

(Tanjug)

