Udruženja poljoprivrednika potpisala sa Ministarstvom sporazum o saradnji

Predstavnici nekoliko udruženja poljoprivrednika u Srbiji danas su sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potpisali sporazum o saradnji, kojim je precizirano ispunjavanje njihovih zahteva.

Sporazum je potpisan na osnovu dogovora između ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Aleksandra Martinovića sa predstavnicima sedam udruženja poljoprivrednika, koji je postignut na sastanku 18. jula u Vladi Srbije, a kom su prisustvovali i premijer Miloš Vučević, predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić i predstavnici Ministarstva finansija.

Potpis na sporazum stavili su predstavnici Udruženja poljoprivrednika „STIGˮ Požarevac, Udruženja poljoprivrednika „Severni Banat-Kikindaˮ, Udruženja proizvođača mleka Šumadije i Pomoravlja, Udruženja „Složni Pidikanciˮ i Udruženja poljoprivrednika „Brestovački ratarˮ Banatski Brestovac.

Potpisivanju sporazuma nisu prisustvovali predstavnici Udruženja proizvođača mleka „Naše mleko“ i Udruženja „Za spas i opstanak stočara zapadne Srbije“, koji su bili na sastanku u Vladi.

Dogovoreno je da poljoprivrednicima bude isplaćeno 17.000 dinara po hektaru za sertifikovano seme, da se objavi javni poziv za parcele po drugom osnovu i javni poziv za 100.000 dinara po junici, zatim smanjenje kvota za uvoz mleka i mlečnih proizvoda, hitno ukidanje zabrane izvoza rafinisanog i nerafinisanog ulja, uradi analiza tržišta uređenja berze i uključe predstavnici sedam udruženja u izradu desetogodišnje Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja.

Sporazumom je usaglašeno da Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u najskorijem roku predloži izmene Zakona o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju, tako da najkasnije do 15. oktobra 2024. godine budu usvojene.

Takođe, sporazumom je određeno da će se u saradnji sa predstavnicima udruženja poljoprivrednika najkasnije do kraja septembra 2024. godine utvrditi modalitet za rešavanje problema korišćenja poljoprivrednog zemljišta bez pravnog osnova, na kome nisu rešeni imovinsko pravni odnosi.

U svrhu ostvarivanja prava na podsticaje u poljoprivredi u ovoj godini biće isplaćen jednokratni podsticaj u iznosu od 40.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne krave prvotelke, i jednokratni podsticaj u iznosu od 60.000 dinara po grlu za odgoj kvalitetne priplodne junice starosti od 12 do 24 meseca.

Uslov za isplatu tog podsticaja biće da proizvođač na gazdinstvu bude u obavezi da tu junicu zadrži na poljoprivrednom gazdinstvu za period od minimum tri laktacije, odnosno do pet godina starosti, saopštilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Usaglašeno je i da će se preduzeti sve mere da uvoz mleka do kraja godine bude u količinama najviše do količine uvezenog mleka u prošloj godini, za isti period, ili u manjim količinama, da će se u naredna dva meseca preduzeti sve mere da se poboljša izvoz rafinisanog i nerafinisanog suncokretovog ulja, te da će se organizovati sastanak sa najvećim proizvođačima ulja najkasnije do kraja jula 2024. godine na kojem će prisustvovati i predsednik Vlade.

Najkasnije do kraja jula 2024. godine biće predloženo formiranje radne grupe u kojoj će biti i predstavnici udruženja za koordinaciju aktivnosti za unapređenje robno-tržišnog poslovanja poljoprivrednim proizvodima.

Sporazumom je usaglašeno i da će predstavnici udruženja poljoprivrednika biti aktivno uključeni u izradu Strategije poljoprivrede i ruralnog razvoja za period 2025 – 2032. godine.

Dogovoreno je da će poljoprivredna udruženja koja su potpisnici sporazuma svu komunikaciju sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u budućnosti nastaviti mirnim putem, bez izlazaka na ulice i blokada, kao i da, u slučaju poštovanja odredbi sporazuma, neće postavljati dodatne zahteve, navodi se u saopštenju.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.