Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije delimično prihvatilo model oporezivanja Vlade Srbije

Udruženje frilensera i preduzetnika Srbije (UFPS) saopštilo je danas da je na sastanku sa predstavnicima Vlade Srbije dobilo predlog o plaćanju poreza na prihode, ali da je ponudilo i svoj i zatražilo da se u potpunosti otpišu obaveze svim frilenserima čija su godišnja primanja bila ispod 674.000 dinara.

Medju zahtevima je, kako se navodi, da plaćeni doprinosi za penziono osiguranje ulaze u penzionu masu.

UFPS je naveo da prihvata predlog Vlade o priznavanju normiranih troškova, neoporezivom iznosu, kao i otpisu kamate.

UFPS je naveo da prihvata da se frilenserima koji su zaradjivali više od 674.000 dinara godišnje porezi i doprinosi obračunaju u skladu sa Vladinim predlozima, sa povećanjem normiranih troškova i neoporezivog dela.

To udruženje je navelo da je Vlada Srbije u potpunosti otpisala dug svim frilenserima koji su zaradjivali do 674.000 dinara godišnje, a da će se isti model oporezivanja primenjivati za sve prilive do septembra 2021. godine.

Za prelazni period od 30. septembra 2021. pa do 1. januara 2022, datuma stupanja na snagu zakona koji će uredjivati prava i obaveze frilensera, primenjivaće se model Vlade Srbije bez normiranih troškova, naveo je UFPS i dodao da je Poreska uprava obećala frilenserima da će biti omogućeno da dokaze uz eventualne izjavljene žalbe dostavljaju naknadno, oko čega je postignut usmeni dogovor sa direktorom Poreske uprave Draganom Marković.

Vlada Srbije je pre nekoliko dana, u razgovoru sa drugim udruženjem frilensera Udruženjem radnika na internetu ponudila da se dug za porez na prihod od 2015. godine plati u mesečnim ratama u narednih deset godina, otpiše kamata a normirani troškovi sa 20 odsto podignu na 43 odsto.

Predsednik Udruženja radnika na internetu Miran Pogačar rekao je danas za Betu da ne priznaje legitimitet tog udruženja i da ne prihvata ni inoviranu ponudu Vlade Srbije da se neoporezivi iznos sa 18.300 dinara mesečno podigne na 32.000.

„Dokaz da je kriva država što nije na vreme donela zakon o oporezivanju frilensera je da sada poboljšava ponudu, ali nećemo je prihvatiti jer su oni krivi“, rekao je Pogačar.

(Beta)

