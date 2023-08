Udruženje malinara: Očekujemo da hladnjače isplate cenu od 300 dinara i po izvozu delimo dobit

Predsednik Udruženja proizvođača malina Srbije Dobrivoje Radović izjavio je danas da je obrana malina predata hladnjačama po različitim, akontnim cenama od 195 do 255 dinara po kilogramu, ali da očekuju da konačna cena bude 300 dinara i da se posle izvoza, ukoliko bude prodata po višim od te cene, deli dobit.

On je za Betu rekao da su vlasnici 80 odsto malih i srednjih hladnjača malinu u otkupu plaćali od 195 do 200 dinara po kilogramu, a nekoliko velikih, ili oko 20 odsto nih, je plaćalo od 240 do 255 dinara po kilogramu.

„Nismo zadovoljni tim cenama, mislimo da bi najmanja konačna cena trebalo da bude 300 dinara po kilogramu i očekujemo da se, nakon izvoza, kada će se znati cene po kojima su maline plasirane na inostrano tržište, a sigurno će biti veće, isplati konačna cena od 300 dinara“, rekao je Radović.

Dodao je da će Ministarstvo finansija pratiti cene po kojima će se maline izvoziti i na taj način sprečiti vlasnike hladnjača da manipulišu izvoznim cenama.

Proizvođači malina očekuju i da, u slučaju da izvoznici ostvare dobit, da se deli tako što će proizvođači dobiti 51 odsto, a vlasnici hladnjača 49 odsto.

Radović je rekao da su proizvođači zadovoljni postignutim dogovorom da se porez na dodatu vrednost (PDV) isplaćuje direktno njima, a ne prvo vlasnicima hladnjača koji ga nakon toga prosleđuju prodavcima tog voća.

Uredba koja predviđa da se PDV, koji iznosi osam odsto od cene po kilogramu, direktno isplaćuje proizvođačima, prema njegovim rečima, važiće od sledeće godine.

Radović je odbacio optužbe pojedinih udruženja malinara da je u dogovoru sa Ministarstvom poljoprivrede organizovao blokadu hladnjača, umesto puteva za šta su se oni zalagali.

„Nemam nikakav dogovor sa Ministarstvom poljoprivrede, više puta sam se verbalno sukobio sa minisatrkom Jelenom Tanasković, ali smatram da za nisku cenu maline nisu krivi putnici koje bi maltretirali blokadom puteva, već vlasnici hladnjača“, rekao je Radović.

Istakao je da je Ministarstvo poljoprivrede, na zahteve tog udruženja, pristalo da posle vremenskih nepogoda i obilnih kiša obnovi oštećene atarske puteve do malinjaka, jer je proizvođačima važno da prilikom transporta malina ne bude ugruvana, kao i da su putevi obnavljani bez obzira ko kojoj stranci pripada.

On je rekao da neće dozvoliti da pojedine stranke na problemima malinara skupljaju političke poene.

„Više puta sam se svađao sa ministarkom Tanasković, ali je ona ovoga puta bila na strani proizvođača i oštro istupala protiv vlasnika hladnjača. Zar nije dobro što nam popravljaju puteve, što će nam direktno isplaćivati PDV, što će pratiti izvozne cene kako nas vlasnici hladnjača ne bi obmanjivali“, upitao je Radović.

Dodao je i da su zbog poplava i nevremena najugroženiji proizvođači malina, članovi tog udruženja, dobili donaciju od oko 60 poljoprivrednih mašina, prskalica, kosačica i trimera, a da on ne spada u tu grupu i da kritike pojedinih poljoprivrednih proizvođača tog voća kako su podmićeni nisu opravdane.

Radović je rekao da sam nije dobio ni jednu od tih doniranih mašina, a da ne sprečava druga udruženja da traže od države ono što misle da im treba.

(Beta)

