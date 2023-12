Udruženje radnika na internetu: Država opet nije korektna prema frilenserima

Frilenserima su počela da stižu rešenja za plaćanje poreza na osnovu prihoda ostvarenih i u 2018. godini, što u Udruženju radnika na internetu (URI) neprimerenim, piše danas Nova ekonomija.

„Država zloupotrebljava svoje mogućnosti, evo bukvalno jedan dan posle izbora će slati i račune za struju. To je način na koji oni posmatraju i građane i državu, pre svega kao resurs, a ne kao ono na šta bi oni više trebalo da obraćaju pažnju“, rekao je za Novu ekonomiju Miran Pogačar iz Udruženja radnika na internetu.

Broj frilensera koji se prijavio na novi portal koji je namenjen kao način njihovog novog oporezivanja, kako je dodao, ne prelazi 4.000 ljudi.

„Očigledno je da su prethodnim poreskim rešenjima (do sada su poslata rešenja za 2017. i 2018. godinu, kao i rešenja koja su frilenserima stizala tokom 2020. godine) i lošim poreskim rešenjima, koja nisu kompletno i jasno definisana, frilensing doveli na rub, ne mogu da kažem egzistencije – ali skoro do apsolutnog uništenja frilensinga u Srbiji. To nikome ne koristi, a naročito ne državi Srbiji, jer to su ljudi koji pre svega rade za strane kompanije, unose devize“, smatra Pogačar.

Naveo je da će svi koji žive i rade od svog rada, odnosno frilensuju, koji su samostalni i nezavisni pokazati otpor ovakvim odlukama i lošoj poreskoj politici države.

Frilenserima, kako je ocenio, „neka bolja vlast, koja bi mogla da se očekuje na nekim drugim izborima“, treba da omogući dostojanstvene uslove za rad.

„Država Srbija je odlučila da se obračuna sa onim delom građana koji su ostali nezavisni“, rekao je Pogačar.

Dodao je da bi, ukoliko bi se veći broj ljudi odlučio da ne plati porez, bojkot imao smisla.

„Preporučio bih svima da u određenom vremenu izmiruju obaveze prema državi, a da sa druge strane videćemo da li će postojati mogućnost, ne samo prava, nego politička volja da se ti dugovi otpišu“, kazao je Pogačar.

Nova rešenja koja su prema saopštenju Poreske uprave već počela da se šalju na adrese frilensera, mogu da se plate u 120 jednakih mesečnih iznosa.

(Beta)

