Ugovor za izgradnju infrastrukture za navodnjavanje F. Gore

SREMSKA MITROVICA – U sali Gradske kuće u Sremskoj Mitrovici danas je potpisan ugovor za drugu fazu program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji.

Druga faza projekta obuhvata izgradnju primarne infrastrukture za navodnjavanje u blizini akumulacionih jezera Pavlovci i Borkovac na Fruškoj gori, čime će se omogućiti preuzimanje 1 m3/s vode iz kanala jaračka Jarčina u koji će da se izdvoji 12 m3s vode iz reke Save.

Transport vode do veštačkih jezera obezbediće se preko crpne stanice i potisnog cevovoda, a navedena jezera poslužiće kao akumulacije i omogućiće snabdevanje vodom 3.500 ha voćnjaka i vinograda.

„Jezera Pavlovci i Borkovac kada su stvarana bila su dovoljna za navodnjavanje površina pod voćem koje su tada postojale. Međutim, razvoj poljoprivrede i Republike Srbije doprineo je tome da mi svakoga dana imamo sve više hetkara i pod vinogradima i pod voćem, a upravo južna padina Fruške gore idealno je područhe za takvu proizvodnju. Bez vode u 21. veku to više ne moze da se realizuje“, rekao je Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede i vodoprivrede.

„Ovo nije lak posao, zahvalio bih se svim akterima i učesnicima na projektu, a očekujem da će se tokom iduće godine početi sa izgradnjom cevovoda i da će do sezone 2023. godine sve biti u funkciji. Na jednom hektaru zemlje gde smo do sada imali do 1.000 evra profita, nakon sprovođenja ovog projekta u delo, to može biti profit i do 10 puta veći“, rekao je Nedimović.

Program za otpornost na klimatske promene i navodnjavanje u Srbiji – faza II sprovodi Javno vodoprivredno preduzeće „Vode Vojvodine“ Novi Sad, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kao i nadležhnim organima u Opštini Ruma i Gradu Sremska Mitrovica.

„Ovaj projekat je dokaz koliko se u našoj zemlji vodi računa o poljoprovredi. Država je obezbedila sredstva za finansiranje projekata, koji se odnose na Jarčinu i jezera Borkovac i Pavlovacko, a time ćemo dobiti mogučnost da se dodatnih 13,5 hiljada hektara navodnjava“, poručio je Srđan Kružević iz preduzeća „Vode Vojvodine“.

(Tanjug)

