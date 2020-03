Ugovor za izgradnju toplane na biomasu sa opštinom N. Pazar

BEOGRAD – U Ministarstvu rudarstva i energetike danas je potpisan još jedan ugovor o dodeli sredstava za izgradnju novih kotlova na biomasu i prateće renoviranje sistema daljinskog grejanja, sa opštinom Novi Pazar i Gradskom toplanom u Novom Pazaru.

Toplane u pet opština u Srbiji, koje su do sada u snabdevanju toplotne energije koristile fosilna goriva, uveliko dobijaju sredstva u vrednosti od 26,75 miliona evra za prelazak na biomasu, izjavio je ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić.

On je rekao da je jedan od prioriteta podrška lokalnim samoupravama za prelazak rada njihovih toplana na biomasu, saopštilo je resorno ministarstvo.

Antić je kazao da je Novi Pazar izuzetno značajan, uzimajući u obzir pre svega ekološke ali i lokalne aspekte, imajući u vidu veliki potencijal za privredni razvoj, a otvaraju se značajne mogućnosti i za razvoj drvne industrije.

„Reč je o liniji finansiranja u iznosu od 5,8 miliona evra za tu opštinu. Iz tih sredstava biće izgrađen kotao na biomasu snage 8 MW, što će opskrbiti trenutni konzum u Novom Pazaru ali i otvoriti mogućnost za nove korisnike“, kazao je ministar.

Antić je naveo da se istovremeno razvija projekat razvodnog gasovoda od Aleksandrovca koji će povezati Kopaonik, Novi Pazar i Tutin.

Gasifikacijom otvaramo mogućnost da se u Toplani napravi još jedan dodatni kotao na gas od 4 MW, što će Novom Pazaru omogućiti potpunu energetsku sigurnost i snabdevenost energentima, istakao je ministar.

Vlada Srbije takođe prepoznaje taj projekat kao značajan, u smislu kvalitetnog rešavanja problema zagađenja vazduha u Srbiji.

Gradonačelnik Novog Pazara, Nihat Biševac, zahvalio je Ministarstvu rudarstva i energetke i Vladi Srbije na podršci u realizaciji projekta izgradnje toplane na biomasu i naglasio da je za Novi Pazar to izuzetno značajno.

Grad je do sada za grejanje koristio mazut, koji je bio veliki zagađivač, što je dovelo do gašenja toplane u samom centru grada. Nova toplana će imati ekološku proizvodnju, cena grejanja će biti znato niža, sa većim kapacitetom za nove potrošače. To donosi značajne benefite za našu lokalnu zajednicu, rekao je Biševac.

Ovaj projekat Vlada Srbije razvija sa Vladom SR Nemačke, nemačkom razvojnom bankom KfW, kao i švajcarskom Kancelarijom za saradnju ( SECO fond).

Završetak realizacije predviđen je za jesen 2022. godine, a u planu je potpisivanje ovakvih ugovora i sa opštinama Prijepolje i Knjaževac.

(Tanjug)