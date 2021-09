Ulaganja od šest milijardi evra u obnovu i izgradnju pruga u Srbiji (FOTO/VIDEO)

Srbija ima ambiciozne planove da kompletno modernizuje železnički saobraćaj i da se prugama poveže sa svim zemljama u regionu i Evropske unije, u šta će biti uloženo više od šest milijardi evra. Najveći deo tog novca su medjunarodni krediti, medju kojima su i kineski zajmovi.

Od 2014. godine, kada su počela značajna ulaganja u srpsku železnicu, u rekonstrukciju i modernizaciju pruga i nabavku vozova uloženo je više od 600 miliona evra.

Na kraju 2021. godine, koja je u EU proglašena Godinom železnice, biće završena deonica od Beograda do Novog Sada koja je deo brze pruge od Beograd do granice sa Madjarskom duge 200 kilometara, što je najvažniji projekat u oblasti železničkog saobraćaja.

Dve deonice na toj brzoj pruzi, od Beograda do Stare Pazove i od Novog Sada do Subotice, odnosno do Madjarske granice, grade kineska kompanija CRSC i srpski podizvođači, a Ruske železnice grade deonicu od Stare Pazove do Novog Sada.

Premijerka Srbije Ana Brnabić kaže:

„Mi ćemo već sledeće godine imati brzu prugu i od centra Beograda do centra Novog Sada stizaćemo za maksimalno pola sata. Niš postaje veliko železničko čvorište. To je velika stvar i u potpunosti će promeniti našu zemlju, način na koji živimo i radimo. Biće moguće i realno da, kao u najnaprednijim članicama EU, živite u jednom gradu, kao što je Beograd i Novi Sad, a da radite u nekom drugom gradu“.

Kina i Rusija su i glavni kreditori izgradnje pruge od Beograda do granice sa Madjarskom koja će koštati oko dve milijarde evra.

