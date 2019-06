Ulaganje u infrastrukturu način da se stručnjaci zadrže u Srbiji

BEOGRAD – Tamo gde je razvijena infrastruktura, tamo dolaze i investitori, izjavio je danas predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež.

Povodom novog velikog investicionog ciklusa u zemlji, vrednog između pet i 10 milijardi evra, čije je pokretanje predsednik Srbije najavio pre kraja godine, Čadež je istakao da ako država krene da ulaže u velike projekte, postoji mogućnost da stručnjake zadržite u zemlji.

Prema rečima Čadeža, Srbija je u proteklih 10 godina morala prvo da dođe do stabilne ekonomske situacije u kojoj ima sredstva, da bi sa partnerima iz EU mogli da se rade veliki infrastrukturni projekti.

„Borili smo se sa drugim izazovima ranije – kako da smanjimo javni dug, kako da smanjimo broj nezaposlenih. To su stvari koje ste prvo morali da rešite da bi se stvorili uslovi da imate novac, kao što ga sada ima u budžetu, da možete da izdvajate za velike investicione projekte“, naveo je Čadež za RTS.

Čadež je istakao da kada su poplave u pitanju, pokazuje se koliko decenija unazad je Srbiji falilo takvo veće investiciono ulaganje u infrastrukturu.

„To nisu samo auto-putevi, nisu samo strujna mreža. To je i kanalizacija, kolektori i prečistači za vodu. To je čitav niz koji omogućava da normalno možete da funkcionišete. Tamo gde je infrastruktura razvijena, tamo su fabrike i došle. Osamdeset posto od 200 fabrika koje su otvorene u protekle dve godine u Srbiji je uz glavne koridore, sa razvijenom mrežom lokalnih puteva, digitalnim mrežama, uz sve ono što je potrebno investitoru“, istakao je Čadež.

Prema njegovim rečima, Zlatiborski okrug godinama „nije video“ investitora, jer nema dobru infrastrukturu.

„Ljudi odlaze iz krajeva gde nema infrastrukture i gde nema investitora. Ako želimo da ih zadržimo moramo da investiramo“, dodao je Čadež.

U Srbiji, kaže, radi oko 15.000 građevinskih kompanija, što je važno za velike infrastrukturne projekte.

„Radiće i domaće i strane firme zajedno. TENT Obrenovac, radile su ‘Hitači’ i ‘Jedinstvo’ iz Užica. Skoro 100 kompanija radilo je deonicu Preljina na auto-putu. Tu je još stotine domaćih kompanija, koje prave materijal“, naveo je Čadež.

Dodaje da je prošla godina bila rekordna kada je u pitanju građevinska industrija, a u ovoj godini ta industrija beleži rast od 13 posto.

„Građevinska industrija postaje i pokretač rasta BDP-a. Važna je analiza glavnog ekonomiste Svetske banke Lazara Šestovića da svakih 500 miliona dobro uloženih u infrastrukturu donosi jedan procenat više u rastu BDP-a“, istakao je Čadež.

Na pitanje da li imamo radnu snagu za takve velike projekte, Čadež kaže da možemo da odgovorimo na taj izazov, ali da mora brže da se radi na usklađivanju sistema obrazovanja, na čemu, navodi, Vlada Srbije radi.

„Bojim se da ako budemo spori u menjanju našeg obrazovnog sistema, u tome kakve stručnjake proizvodimo, da ćemo vrlo brzo ostati u nemogućnosti da izvedemo velike infrastrukturne projekte. Kada imate posla ovde, onda ćete naravno pre ostati ovde da radite. Ako država krene da ulaže u velike projekte, znači da imate mogućnost da te stručnjake zadržite ovde“, naveo je Čadež.

Komentarišući to što je evroobveznica Srbije emitovana na Londonskoj berzi po izuzetno niskoj kamatnoj stopi i to što je Srbija skinuta sa „sive liste“ FATF-a, Čadež kaže da kada jedna zemlja dobije tako nisku premiju rizika, onda to dovoljno govori, ne samo o tome da li je niska premija rizika, nego kako vas investitor vidi u narednih pet godina.

„Investitor kupuje vaš bond zbog budućnosti. Kupuje svoju pretpostavku da će ovde biti ekonomskog rasta“, zaključio je Čadež.

(Tanjug)