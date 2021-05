Unija poljoprivrednih proizvodjača: Tovno svinjarstvo pred totalnim uništenjem

Unija poljoprivrednih proizvodjača iz Sremske Mitrovice uputila je danas otvoreno pismo predsedniku i premijerki Srbije, Aleksandru Vučiću i Ani Brnabić, u kojem ih je upozorila da je situacija u stočarstvu „alarmantno loša“.

To udruženje je u pismu navelo da je tovno svinjarstvo pred totalnim uništenjem i zatražilo od Vlade Srbije da stopira svaki dalji uvoz živih svinja i svinjskog mesa, jer na tržištu postoji višak od 90.000 tovnih svinja koje nemaju kome da prodaju.

Zatražili su da Vlada Srbije hitno preko Republičke direkcije za robne rezerve (RDRR) otkupi najmanje 30.000 tovnih svinja prve klase po ceni od 210 dinara za kilogram, kako bi na taj način pokrenula tržište.

Naveli su da je na delu svakodnevni rast cena žitarica, koji se neće zaustaviti jer su mnoge kompanije pokrenule kampanju ugovaranja proizvodnje žitarica i otkupa „na zeleno“, gde se već sada – iako setva nije završena – za kukuruz nudi više od 20 dinara za kilogram, a za zrno soje 85 dinara po kilogramu (bez PDV-a).

Ocenili su da će sa takvim cenama žitarica, koje su glavne u ishrani svinja, biti neodrživa svaka proizvodnja svinja bez cene od dva evra po kilogramu.

„Ako uzmemo u obzir nekontrolisani uvoz svinja i svinjskog mesa i da je od početka ove godine do sada uvezeno više od 150.000 tovljenika, a samo za zadnje dve nedelje, pred vaskršnje praznike, uvezeno je oko 3.500 tona svinjskog mesa lošeg kvaliteta iz EU gde hara afrička kuga svinja, to je dovelo tovno svinjarstvo do kolapsa u Srbiji“, navodi se u pismu koje je potpisao predsednik Izvršnog odbora Unije poljoprivrednih proizvodjača iz Sremske Mitrovice Zlatan Djurić.

Ocenio je da takva situacija odgovara samo uvozničkom lobiju i „njihovim mentorima iz pojedinih ministarstava“ i dodao da je „vrhunac drskosti i bahatosti“ inicijativa i zaključak da se klaničarima da 15.000 tovnih svinja iz zaliha RDRR-a u razmenu za konzerve i paštete koje će klaničari vratiti RDRR-u kada robnim rezervama budu zatrebale.

„Ovo sve znači da klaničari i dalje ne moraju kupovati svinje na tržištu Srbije nego mogu zadržavati postojeće niske cene svinja i još više ih obarati na niže, što se trenutno i dešava. Trenutna cena je od 115 do 130 dinara po kilogramu. Na ovaj način su i državu preko RDRR-a uvukli u pljačku stočara i stanje uništenja stočnog fonda“, ocenjuje se u pismu.

Dodaje se da su klaničari u svojim radnjama pred uskršnje praznike neosnovano podigli cene svinjskog mesa na 550 dinara po kilogramu, iako su kupovali žive svinje „po bagatelnim cenama“.

Dodali su da zahtevaju da Vlada Srbije imenuje ombudsmana za hranu, ali i da preispita sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan sa EU, za koji su ocenili da je štetan po njih.

(Beta)

