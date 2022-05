Uprava carina Srbije uvela elektronske licitacije za prodaju oduzete robe (FOTO/VIDEO)

Uprava carina Srbije uvela je, u skladu sa ciljem potpune digitalizacije poslovanja, elektronsku licitaciju kao novi način prodaje trajno oduzete robe i to isključivo putem interneta.

Od zamene za tradicionalne licitacije očekuje se pre svega veći broj učesnika i veći prihodi za budžet, rekla je pomoćnica direktora u Sektoru za finansijske, investicione i pravne poslove Sunčica Mirković.

„Najbitnija činjenica je da od severa do juga svi mogu da ušestvuju na svim licitacijama, da je to sve javno, dostupno svima, transparentno i što je najbitnije do zaključenja licitacije kupac je nepoznat.“

Podseća i da je Uprava caraina imala velike izdatke kada je organizovala tradicioanlne licitacije, pa je tako pored ostalog, morala da se brine o obezbedjenju ili transportu novca.

„Do sada je taj postupak licitiranja bio vrlo komplikovan i za carinsku službu je imao jako visoke troškove, a na ovaj način ćemo omogućiti mnogo veću posećenost“, dodala je Mirković.

Dugogodišnji voditelj carinskih licitacija iz Carinarnice Beograd Božidar Đurić kazao je da su gradjani zainteresovani za licitacije trajno oduzete robe, a novina je što se sada nadmetanje odvija pod šifrom, što smanjuje rizik od zloupotreba i predstavlja svojevrsnu garanciju nepristrasnosti postupka.

„Ova prva licitacija koja je organizovana kao promotivna u Carinarnici Beograd imala je za cilj da privuče veliki broj ljudi, tako da smo imali od punjača za laptopove do skupocenih ručnih časovnika. Imali smo izgubljeni ručni prtljag sa aerodroma Surčin koji je izazvao najveće interesovanje, odnosno početnu i krajnju cenu, bilo je i ronilačkih odela, neke opreme.“

Eletkronske licitacije će, kao i ranije, biti organizovane periodično, kada se akumulira dovoljna količina robe, a za sada pravo učešća imaju samo gradjani Srbije.

„Za sada je tako, dok pravna lica imaju pravo, ali firma mora biti registrovana u Srbiji tj. imati ovlašćeno lice ovde. Radimo na tome da uskladimo propise tako da imaju pravo učestvovanja i stranci“, rekao je Đurić.

Iz Uprave carina navode da je pandemija korona virusa pokazala neophodnost prelaska na eLicitacije, jer su u jeku zaraze klasične licitacije više puta otkazivane, što je umanjilo prihode u budžetu Srbije.

Prilog Kineske medijske grupe (CMG).

(Beta)

