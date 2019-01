Uredba o znanjima, veštinama i ponašanju od 4. februara

BEOGRAD, 30. januara (Tanjug) – Uredba Vlade Srbije kojom se određuju potrebne kompetencije državnih službenika počeće da se primenje 4. februara.

Na osnovu „Uredbe o određivanju kompetencija za rad državnih službenika“, svaki službenik dobiće obrazac sa modelima ponašanja prema strankama, saradnicima, šefovima i znanjem i veštinama koje se od njega očekuju.

Od službenika se osim da efikasno radi i sarađuje sa drugima očekuje i da bude ljubazan, strplji i jasan, a od njihovih šefova da na primer, bude svima pristupačan, da gradi mrežu profesionalnih odnosa, ali i da uspešno rešava pregovora i rešava konflikte.

Umesto dosadašnjeg ocenjivanja – vrednovanje sposobnosti službenika kroz njegov doprinos ukupnom rezultatu državnog organa.

„U prethodnom periodu smo imali zaista teško prihvatljive podatke da gotovo 90 odsto zaposlenih imaju odlične ocene, bez značajne veze sa ostvarenjem ciljeva i rezultata tog državnog organa“, rekao je za RTS Zoran Kasalović iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Dragana Janković iz Službe za upravljalje kadrovima Vlade Srbije kaže da će se ceniti kako on upravlja informacijom, kako gradi profesionalne odnose, kakva mu je orjentacija prema učenju, da li pruža otpor promenama koje se dešavaju u procesu promena javne uprave.

Iscrpan obrazac za vrednovanje rada, za sada je dobilo 20.000 službenika u državnoj upravi, a do kraja godine nadležni moraju da utvrde kriterijume i za ostalih 500.000 zaposleih u javnom sektoru.

„Služba za upravljanje kadrovima u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu, pripremila je program za rukovodioce, za sve one koji učestviju u postupku ocenjivanja i za državnog službenika koji se ocejije i za neposrednog rukovodioca koji prati rad i za rukovodioca koji donosi rešenje“, navela je Jankovićeva.

Po ovom osnovu, za isto zvanje službeniku u toku radnog veka, plata može porasti do 40 odsto. Ako su rezultati izuzetni, za dve godine i do 10 odsto, za prosečne rezultate do tri odsto za tri godine. Nadležni tvrde da je povećana odgovornost rukovodilaca.

„Oni će biti u obavezi da prilikom ocenjivanja navedu i konkretne rezultate i konkretne radnje koje nekog kandiduju za dobru ocenu i nekog za lošu ocenu. Zbog toga što će svaki zaposleni imati pravo da ima uvid u postupak ocenjivanja, a s druge strane i na zaštitu pred Upravnim sudom, i zbog toga će biti svi ti podaci neophodni“, kaže Kasalović.

Rezultati vrednovanja rada u ovoj godini biće poznati iduće, kada počinje primena platnih razreda. Povećanje plata, tada će biti moguće i promenom platnog razreda, za šta je neophodno bar pet godina rada.

