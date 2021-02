USAID: Još jedan ciklus Mentorskog programa za preduzetnice

BEOGRAD – Druga generacija učesnica Mentorskog programa za preduzetnice, koji organizuju AFA-All for All i Impact Hub u okviru USAID inicijative WeFounders, uspešno je završila program koji je ovog puta organizovan onlajn zbog pandemije kovida-19, a u toku su prijave i za treću generaciju koja program započinje u prvoj polovini ovog meseca.

U saopštenju Americke agencije za međunarodni razvoj (USAID) se precizira da je link za prijave https://www.afa.co.rs/mentorski-program-2021.

Ističu da je u programu je učestvovalo 12 preduzetnica koje dolaze iz različitih sfera od e-trgovine, preko proizvodnje nakita uz upotrebu ekoloških dijamanata i inovativnih marketinških biznis modela za mala i srednja preduzeća, kao i organizacije koje će pomagati drugim ženama u profesionalnom razvoju.

„Želja nam je da kroz Mentorski program buduće preduzetnice i one koje su već ušle u preduzetničke vode naučimo konkretnim poslovnim liderskim i drugim takozvanim ‘mekim’ veštinama kao i da obezbedimo dragocene kontakte da ih povežemo, kako međusobno, tako i sa ženama liderkama iz različitih industrija koje su članice široke AFA poslovne mreže“ rekla je šefica istraživanja i razvoja u AFA all for all Valentina Čolić Mihajlović“, navedeno je u saopštenju.

Umrežavanje je u istraživanjima prepoznato kao veština za koju je ženama potrebna veća podrška nego muškarcima i upravo je zato na umrežavanje stavljen poseban akcenat u jednom delu AFA Mentorskog programa koji se tiče takozvanih “mekih” veština.

Mentorke u ovogodišnjem programu su bile suosnivačica Anja Ivana Milić, izvršna direktorka Arhi.pro Biljana Ždrale, konsultantkinja „Mercuri International“ i suosnivačica startupa Boostovski Jelena Bulatović i izvršna direktorka Srpske asocijacije menadžera Nina Jocić.

Takođe, konsultantkinja za Google analitiku Svetlana Tešić, regionalna ekspertkinja za diplomatsku prodaju u Telenoru Neda Lang direktorka HR odeljenja u kompaniji Sćneider Electric, direktorka Telenovog odeljenja za odnose sa klijentima Marija Stojanović, direktorka Telenovog odeljenja za odnose sa klijentima, Ivanka Milenković, vlasnica i izvršna direktorka Ekofungi i mentorka za virtuelne asistente Nikolina Andrić.

Polaznice AFA mentorskog programa su izrazile zadovoljstvo i zahvalnost za priliku da tokom programa rade sa ovim timom mentorki.

Mentorski program je ove godine unapređen saradnjom AFA i regionalne Google kancelarije iz Hrvatske koja je učestvovala na ovogodišnjem AFA Samitu ženskog liderstva 15.decembra.2020. na kom su njihovi predstavnici održali radionicu pod nazivom „I am remarkable“ – međunarodni Google program za osnaživanja žena koja ima za cilj da se žene podstaknu i ohrabre da promovišu sebe, kao i da se bolje međusobno povezuju.

„Google radionica je bila posebna i pomogla nam je da se još više zbližimo“, bio je komentar svih polaznica ovogodišnjeg AFA Mentorskog programa, navedeno je u saopštenju.

AFA je globalna zajednica posvećena ekonomskom osnaživanju žena kroz tehnologiju i inovacije kao najbrže pokretače ekonomskog rasta, kao i njihovom povezivanju i aktivnom uključivanju u kreiranje budućnosti i društva jednakih mogućnosti.

(Tanjug)

