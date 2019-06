Uvesti jedinstveni centar za prijavljivanje sive ekonomije

BEOGRAD – Kao meru za smanjivanje „sive ekonomije“ NALED predlaže da do kraja godine pri Ministarstvu državne uprave zaživi jedinstveni kontakt centar za prijavljivanje sive ekonomije odakle bi se prijave slale nadležnim inspekcijama, rekao je za Tanjug Dragan Penezić, član Saveta za fer konkurenciju ove organizacije.

Prema podacima NALED-a, obim sive ekonomije u Srbiji je smanjen i sada je 15,4 posto BDP-a, ali je to i dalje veliki iznos od oko šest milijardi evra, kaže on i ocenjuje da to nije povoljno za ekonomiju Srbije niti za one koji legalno privređuju i rade.

Preko kontakt centra građani će moći da ukažu na probleme, ponašanje koje ukazuje na sivu ekonomiju ili na loš rad inspekcija, kaže Penezić i dodaje da će te informacije biti prosleđivane nadležnoj inspekciji.

„Pored efikasnosti i bolje koordinacije celog inspekcijskog sistema u Srbiji, to će doprineti i edukaciji onih koji se obraćaju odnosno njima ukazati šta su im prava u celom sistemu“, kaže on i napominje kako prema istraživanjima NALED-a 90 odsto predstavki i prijava inspekcijama sada ne dolazi do nadležne inspekcije i završava kao nerešeno.

Prema podacima ove organizacije, od 43 republičke inspekcije samo sedam sada ima kontakt centre i preko njih direktnu vezu sa građanima i privrednim subjektima.

„Jedinstveni kontakt centar prijavljivanje sive ekonomije bi omogućio da svi građani i privredni subjekti mogu preko jedinstvenog broja uputiti žalbu ili primedbu na poslovanje pojedinih subjekata u našoj ekonomiji“, kaže on i dodaje da će obraćanje biti moguće i preko mobilne aplikacije, internet portala euprava ili inspektor.gov.rs.

U NALEDU smatraju da bi jedinstveni kontakt centar doprineo harmonizaciji rada svih inspekcijskih službi što bi pojačalo rezultate u borbi protiv „sive ekonomije“.

Penezić kaže da bi trebalo da zaživi u posleđem kvartalu ove godine a da u drugoj polovini 2020. godine bude aktiviran i sistem evidencije inspekcijskog postupanja po dobijenim prijavama.

Kao prirodno mesto gde bi ovaj centar trebalo da bude organizovan on navodi Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

(Tanjug)