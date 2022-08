Uvodi se nulta stopa PDV-a na osnovne namirnice u BiH

SARAJEVO – Stopa poreza na dodatu vrednost (PDV) u BiH iznosiće privremeno nula posto na osnovne životne namirice, hranu i opremu za decu, semenski i sadni materijal, prema dopunama Zakona o PDV-u BiH.

Tekst dopuna zakona o PDV-u usaglasila je danas zajednička komisija oba doma Parlamentarne skupštine BiH, prenosi portal biznisinfo.ba.

Dopunama zakona se takođe predviđa uvođenje stope PDV-a od 22 posto na luksuznu robu, dok će se na ostale proizvode i usluge primenjivati dosadašnja jedinstvena stopa PDV-a od 17 odsto.

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH zadužena je da precizira na koju će se robu primenjivati ove stope PDV-a, čija je primena vremenski ograničena do 31. decembra.

Poslanik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović, koji je pozdravio usvajanje nulte poreske stope, rekao je novinarima da je nezadovoljan vremenskim ograničavanjem primene zakona, i najavio da će odmah u Predstavničkom domu biti pokrenuta procedura da se dogovorena nulta stopa PDV-a primenjuje trajno.

Prema njegovim rečima, problem je i to što UIO treba da precizira na koje će se proizvode primenjivati nulta stopa PDV-a umesto dosadašnje opšte od 17 posto.

“Budući da je iz UIO najavljeno da im je za to potrebno vreme, osnovano sumnjamo da do primene nulte, odnosno diferencirane stope, ne bi moglo da dođe u vremenskom roku predviđenom za primenu zakona, odnosno do kraja godine”, rekao je Šarović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.