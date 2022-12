Uvođenje e-faktura će omogućiti firmama lakše arhiviranje i brži povrat PDV

BEOGRAD – Koristi od uvođenja sistema elektronskih faktura su rasterećenje posla zbog automatizacije internih procesa u računovodstvu, kao što je arhiviranje faktura, ali i brži povraćaj PDV-a, poručili su danas direktor kompanije Hleb i Kifle Andej Bele i poreski savetnik Milan Trbojević.

Bele je istakao da je eFiskalizacija koja je prethodila novom sistemu faktura uspešno savladana u svim maloprodajnim objektima kompanije, i da će se pravi benefiti e-faktura videti tek kada potpuno „zažive“.

„One su za javni sektor krenule još polovinom godine, a prave benefite videćemo tek kada one u potpunosti zažive“, rekao je Bele.

Dodaje da će pre svega kao stepen digitalizacije sistem elektronskog fakturisanja biti rasterećenje za ljude.

„Kao jedan stepen digitalizacije, pre svega biće to rasterećenje za ljude, a i za okolinu jer jednostavno ona će skloniti sa strane sve papire, kompanija Hleb i kifle i Nova ishrana mesečno imaju preko 3.000 izlaznih faktura, a malo manje od toga i ulaznih faktura. Automatizacijom nekih naših internih procesa na ovaj način smatram da ćemo dosta olakšati posao i ljudima“, rekao je Bele za Tanjug.

On je naglasio da je od izuzetnog značaja i brži povraćaj PDV-a koji je najavljen od strane ministarstva finansija, i to već u roku od dva do tri dana, umesto kao do sada kada povrat traje od 30 do 45 dana.

Bele je kazao da će kompanija Hleb i kifle do momenta obavezne implementacije biti u potpunosti spremna za rad na ovaj način.

„Mi već primamo e-fakture od polovine ove godine od javnog sektora, i sve ono što fakturišemo javnom sektoru je u obliku e-faktura. Danas, u ovom momentu nismo spremni 100 odsto u smislu naše automatizacije, ali svakako ćemo biti spremni do momenta obavezne implementacije“, rekao je Bele.

Poreski savetnik Milan Trbojević je govoreći o primeni e-faktura u praksi rekao da su neke kompanije i privrednici već sada krenule sa novim sistemom izdavanja i primanja faktura, pa u ovom, kako je rekao, „testnom“ okruženju mogu da iskuse kako sve funkcioniše, ali da postoje i oni koji čekaju „poslednji trenutak“ da to učine.

„Moj savet je da već sada probaju ili čak i sada ranije uđu dobrovoljno, jer mesec dana neće puno značiti. Glavna stvar je da ljudi treba da nabave elektronski sertifikat ukoliko ga do sad nisu imali ili da provere da im nije istekao, da ne bi ostali bez mogućnosti da uopšte pristupe portalu“, podseća Trbojević.

Što se tiče kompleksnosti sistema, Trbojević kaže da nije komplikovano da se shvati format jer je svima forma fakture već jasna, i da je najčešće reč o specifičnim problemima kada se privrednici obrate za pomoć.

„Neka specifična pitanja, kako da storniramo faskturu, šta ako je neko poništi, da li ću ja videti, kako mi stiže obaveštenje i slično. Više ima pitanja iz onog straha od novog. Ipak, ako je neko do sada celokupnu dokumentaciju vodio u papirnoj formi i nije radio nikakav elektronski dokument, ovo mu može biti zaista veliki korak“, ističe Trbojević.

Portal e-faktura koji ima zakonsku obavezu za to, od sada će i arhivirati fakture, kaže Trbojević i dodaje da je to izuzetno olakšanje za one koji su do sada vodili papire i morali da arhivu čuvaju fizički.

Što se tiče promena u samom radu računovodstva, Trbojević je objasnio da one zavise od toga da li su prethodno koristili određeni softver.

„Ukoliko je neko imao softver ili informacioni sistem u kom je on već vodio svoje knjigovodstvo, ako je taj softver prilagođen e-fakturama, neće mu to biti tolika promena iako ima nekih dodatnih stvari, ali svakako ako neko ima manji broj faktura i možda nije koristio softver, već recimo pravio fakture u vordu ili ekselu, sa manjim brojem faktura može i ručno unosti same fakture na portalu“, objasnio je Trbojević.

U Srbiji je od polovine godine uveden sistem izdavanja elektronskih faktura, ali samo za promete koji se obavljaju sa javnim sektorom, a od 1. januara 2023. godine biće obavezan za sve firme koje posluju u sistemu PDV-a.

U sistemu elektronskog fakturisanja trenutno je 10.685 korisnika javnih sredstava i 175.942 privrednih subjekata, dok je kroz sistem prošlo oko 5,5 miliona e-faktura, rečeno je ranije Tanjugu iz Ministarstva finansija.

(Tanjug)

