Uvozićemo struju cele ove godine i tokom zime

TIRANA – Ministarka rudarstva i energetike Zorana MIhajlovicjh izjavila je danas da će Srbija do kraja ove godine i naredne zime uvoziti ugalj i električnu energiju i najavila stabilizaciju proizvodnje lignita u Kolubari za godinu i po dana.

„Srbija svakog dana uvozi električnu energiju, 10 do 17 odsto od potrošnje. To je manjim delom vazano sa remontima koje sprovodi EPS, ali i za sve ono što se desilo u elektronenergetskom sistemu prošlog decembra. Došlo je do kolapsa i potrebno je vreme da se to sve sredi“, izjavila je MIhajlovićeva za Tanjug.

Navela je da EPS mora da uloži najmanje 150 miliona evra kako bi površinski kopovi sledeće godine dali dovoljne količine uglja.

„Mi sada ne proizvodimo dovoljne količine uglja da bismo mogli da zadovoljimo naše potrebe. Mi uvozimo i struju i ugalj i uvozićemo struju sigurno ove cele godine, ali i u januaru i februaru. Naše procene su da, ukoliko se uloži sve što je potrebno, u Kolubari pre svega, Srbija za godinu i po dana može da kaže ‘E, sad možemo da proizvodimo dovolljno električne energije da je ne uvozimo ni malo'“, istakla je Mihalovićeva.

Ocenila je da je najveći problem u EPS-u bio to što se prethodnih godina suštinski nije vodilo računa o kopovima.

„Nisu pripremali sve što je potrebno. Nije samo da se otkrivka otkopa, nego da se pripreme putevi, neki kopovi će biti zatvoreni do 2024, neki će biti otvoreni, dakle stvar je u planskom radu. Novac koji se sada ulaže, koji treba da se uloži u ovoj i narednoj godini jeste upravo potreban da se pripreme kopovi, da bi za godinu i po dana mogli da prouizvedu koliko nam treba, tako da smo negde na pola puta, ali je apsolutno nemoguće uraditi to ranije“, naglasila je ministarka energetike.

Ona tvrdi da će Srbija moći da računa na gas iz Azerbejdžana onog trenutka kada bude završena naša trasa gasne interkonikcije sa Bugarskom od Niša do Dimitrovgrada, a to je septembar naredne godine.

„Tog trenutka Srbija može da ima minimum četrdesetak procenata gasa koji neće biti od Ruske Feredacije i sada kada smo bili u Azerbejdžanu upravo smo o tome razgovarali, zato što se sada razgovara o tim kapacitetima i količinama koje bi mogle da dođu u naš gasovod sledeće godine“, rekla je MIhajlovićeva.

Dodala je da ćemo do tada „i dalje biti zavisni“ od ugovora koji će Srbijagas potpisati sa Gaspromom za 2,2 milijarde kubnih metara gasa godišnje, uz deo koji se mora nabaviti zajedno sa Mađarskom na tržištu i za punjenje podzemnih skladišta.

„Prva prava diverzifikacija sledečhe godine, što je takođe velika šteta, zato što je prethodnih 10 godina Srbija mogla pet puta da završi Niš- Dimitrovgrad, ali mi se čini da to nikada nije bio prioritet. Sad se desila kriza i shvatilo koliko je to značajno“. ocenila je MIhajlovićeva.

