Uzelac: Krediti skuplji zbog borbe sa inflacijom

BEOGRAD – Reakcija poslovnih banaka na turbulenta dešavanja u bankarskom sektoru i borba sa visokom inflacijom pomrsili su račune mnogima, a građanima su poskupeli krediti, izjavio je danas urednik portala „Kamatica“ Dušan Uzelac.

On je rekao Tanjugu da je došlo do raskoraka između pasivne i aktivne kamatne stope, odnosno kamate koju štediše dobijaju na štedenju i one koju plaćaju na kredite.

„U ovoj situaciji štediše su oštećene, zato što imaju višak sredstva i nemaju povoljne uslove za ulaganja, a oni koji žele da podignu kredit dodatno su oštećeni, jer po skupljoj kamatnoj stopi dobijaju ta sredstva“, rekao je Uzelac.

Na pitanje koliko je takva situacija išla na štetu građanima koji imaju kredite u evrima, kaže da borba protiv inflacije ima efekat na dve strane.

„Oštećeni su građani koji imaju kredite, jer su referentne kamatne stope direktno uticale su na to da su građanima krediti skuplji. To je privremenog karaktera, dok se ne stabilizuje situacija. Nije ovo nešto što će dugo trajati, ali svakako je reakcija na turbulento dešavanje na finansijskom tržištu“, naveo je on.

Kaže da je pitanje da li u ovim uslovima uopšte ima smisla štedeti novac u bankama.

„Matematika kaže ne, baš zato što je inflacija u evrozoni 8,5 odsto. To znači da vam 8,5 odsto nestane od vaše ušteđevine, a banka vam daje kamatnu stopu od 2,5 odsto, što znači da je šest odsto štednje u banci, što znači da će vaših šest odsto nestati pod pritiskom inflacije, jači je uticaj inflacije nego kamata koju bankari daju“, naveo je on.

Uzelac ističe da bankari balansiraju potrebu da privuku potrebu da priviku i te štediše i da balansiraju sa aktuelnim stanjem na kreditnu aktivnosti.

„To znači ako nema ko da uzme kredit i ako je sve teže doći do kvalitetnog dužnika, kreditna zaduženost je sve veća, a kreditna sposobnost je sve manja. Pod inflacijom manje ostane prostora za rate kredite, samim tim manji kredit može da se uzme. Banke će ponuditi niže kamate na štednju, jer samim tim im ne treba novac, znači ne treba im novac, jer nemaju plasman, ali sve to zavisi od banke do banke“, naveo je Uzelac.

Na pitanje da li se sada isplati uzeti kredit, kaže da je to individualna stvar i da ne postoji loš ili dobar trenutak.

„To mora da se izračuna, i to je na svakoj osobi, sada su skupi krediti ali ne znači da su neisplativi. Skuplji su u odnosu na pre dve godine, ali opet nisu skupi u odnosnu na pre 10 godine. I ranije su bili skupi krediti i koristili su se“, rekao je on.

(Tanjug)

