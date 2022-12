Užičkoj filijali NSZ podneto 300 zahteva za samozapošljavanje u 2022.

UŽICE – Filijali Nacionalne službe za zapošljavanje Užice je, na osnovu republičkog i javnog poziva, u ovoj godini podneto ukupno više od 300 zahteva za samozapošljavanje, a do sada je odobreno 116 i zaključeno isto toliko ugovora.

Prema rečima savetnika za programe zapošljavanja Milije Vesnića, učešće žena u ukupnom broju podnetih zahteva iznosi 40 odsto, dok je procenat kod odobrenih zahteva znatno veći, čak 54 odsto u korist ženskog preduzetništva, navodi se na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

On je objasnio da je rastući trend učešća žena zabeležen u proizvodnim delatnostima i delatnostima ličnih usluga, gde dostiže udeo od 68 odsto, dok je u okviru frizerskih i kozmetičkih usluga taj udeo 30 posto.

Program samozapošljavanja jedna je od aktivnih mera politike zapošljavanja koje sprovodi NSZ u cilju podrške i ženskom preduzetništvu.

S tim u vezi, lokalnim akcionim planom zapošljavanja definisane su kategorije teže zapošljivih lica u koje spada i ženska populacija, što znači da u procesu selekcije za program samozapošljavanja žene dobijaju dodatne bodove.

Kako se navodi, Užice beleži visok procenat održivosti delatnosti koje su započele žene, i nakon isteka praćenja ugovorne obaveze od strane NSZ po programu samozapošljavanja, o čemu svedoči i vlasnica kozmetičkog salona „Royal Nails“ Jovana Šopalović.

„Sredstva dobijena od NSZ za samozapošljavanje su mi dobro došla u momentu kada sam kao samohrana majka ostala bez posla. U razgovoru sa savetnikom za zapošljavanje, on je podržao moju ideju da svoj hobi pretočim u posao i uputio me na Obuku za preduzetništvo. Sada mogu slobodno reći da je to bio pravi korak u mom životu i da sam sada veoma zadovoljna“, rekla je Šopalovićeva.

Jedna od žena preduzetnica koja je svoj san iz detinjstva pretočila u svakodnevni posao zahvaljujući programu samozapošljavanja je i Ivana Radojičić, vlasnica frizerskog salona „Miki“.

„Odrasla sam u frizerskom salonu uz dedu koji je bio prvi užički ženski frizer, a kasnije sam se i školovala za frizera. U toku pandemije i boravka u kući sa malim detetom, javila mi se ideja da bih mogla da otvorim svoj salon. Uz finansijsku podršku NSZ i punu podršku svoje porodice ušla sam u drugu godinu poslovanja i veoma sam zadovoljna svojom odlukom da pokrenem privatni posao“, rekla je Radojičićeva.

(Tanjug)

