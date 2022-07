Vasić: Neophodna korekcija cena bankarskih usluga u avgustu

BEOGRAD – Korekcija cena bankarskih usluga koju su banke najavile za avgust je gotovo neophodna, izjavio je danas generalni skretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

„Cene inputa banki stalno rastu i ukoliko bi ostale stare cene to bi značilo lošiji kvalitet usluge, manje opcija ili da neki servis bude nedostupan“, rekao je Vasić Tanjugu.

On je napomenuo da u poslednje tri godine imamo inflaciju i da su, pored toga, neophodna dalja ulaganja u digitalne tehnologije, što povećava i izdvajanja za plate stručnih kadrova u toj oblasti.

„Danas kada imate zavisnost od digitalnih tehnologija onda morate da osećate i ono što se dešava na tržištu. Nije jednostavno kupiti opremu za digitalne tehnologije, odnosno da napravite koncept koji pruža sigurnost, stabilnost i funkcionisanje 24 časa 365 dana u godini, zato što ako poručite jedan server čekaćete ga šest meseci, osam, a možda i više od godinu dana“, rekao je Vasić za Tanjug.

Osim toga Vasić kao razloge za poskupljenje bankarskih usluga navodi i da je poslednjih godina povećana prosečna plata, te da je to još jedna troškovna komponenta koja naravno mora da se prenese i na banke.

„Izdvajaju se plate IT stručnjaka, danas kada govorimo o IT digitalnim tehnologijama nisu samo banke one kojima su potrebni stručnjaci. Dakle i banke moraju da se bore za takve stručnjake na tržištu rada“, dodaje Vasić.

On je naglasio i da u poslednje vreme imamo i rast cena nekretnina, a kako banke zakupljuju poslovne prostore, jasno je da je i taj trošak uvećan.

Banke u krajnjoj instanci podižu cene, kaže Vasić i dodaje da će se potruditi da urade sve da cene ne podignu sve dok imaju prostora.

Što se tiče povećanja cene održavanja računa, koje će kako se navodi u medijima u proteklom periodu biti i više od 100 odsto, Vasić objašnjava da održavanje računa podrazumeva i hardver i softver, kao i stručnu osobu za održavanje tog sistema.

Vasić je kazao da je bankarski sektor pokazao solidarnost i razumevanje za građane u proteklom periodu odnosno, kako je istakao, u situacijama krize.

„Bankarski sektor je pokazao u poslednjih par godine koliko je značajan element sigurnosti, bezbednosti i stabilnosti ekonomskog sistema kroz raznorazne moratorijume, garantne šeme, plasmane u vremenima kada je rizik nastao, i to je i dan danas prisutno. Sada vidimo da je inflacija dvocifrena, a kamatne stope su daleko niže od inflacije, tako da je to direktan doprinos bankarskog sektora građanima i privredi“, ističe Vasić.

On je savetovao građanima da svako nađe banku i uslugu koja odgovara njegovim potrebama.

„Prilagodite se onom što je vama potrebno, onim bankama koje nude usluge koje najvise koristite, na primer kada potpisujemo ugovor sa telekomunikacionom operaterom imate pakete, bazični, srednji ili najskuplji, prilagodite se onome što najviše koristite“, dodaje Vasić.

On ističe da bi za realnu sliku o tome koliki je profit banaka trebalo sačekati kraj godine, ali dodao da „kako je bankama tako je i privredi i građanima“.

Vasić je objasnio da inflacija u Srbiji zavisi od činilaca koji su van okvira države i da država i Narodna banka Srbije preduzimaju sve moguće mere da ona bude stabilna.

„Mi imamo element uvezene inflacije pošto smo zavisni od cene energenata, a to je ozbiljno poskupljenje, kada možete manje da trošite, ali onda usporavate ekonomiju i privredu i plaćate cenu toga“, zaključio je Vasić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.