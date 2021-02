Vasić:Osiguranje stambenih kredita kod NKOSK smanjuje ratu

BEOGRAD – Nije tačna informacija koju se mediji preneli da je rešenjem Vrhovnog kasacionog suda, kojim se odbija revizija banke, potvrđena nezakonitost naplate premije osiguranja stambenih kredita osiguranih kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK), kaže za Tanjug generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić.

Navodi da je prema saznanjima koja on ima, žalba zapravo odbijena iz proceduralnih razloga i vraćena na ponovno razmatranje.

Vasić ocenjuje da je u pozadini slučaja tužbi protiv banaka vezanih za premije osiguranja kod NKOSK, reč o delovanju interesne grupe koja zarad svojih interesa želi da poljulja naš ekonomski sistem.

Ističe i da je veoma čudno i interesantno da se posle više od 15 godina primene zakona kojim je ustanovljena Nacionalna korporacija, neko javlja i kaže da je tu možda bilo nešto pogrešno.

„Ako je bilo, zašto se neko nije javio prve, druge, treće godine primene zakona, nego tek sada“, pita Vasić.

On navodi da su banke samo radile po zakonu i da su zapravo građani koji su uzeli kredite osigurane kod NKOSK, kredite dobijali po nižim kamatnim stopama u odnosu na one koji su se opredeljivali za druge kredite.

Na taj način su, ističe sagovornik Tanjuga, sume koje su uplatili na konto premije nadoknadili tokom otplate kredita.

Tako je prema računici Udruženja banaka mesečna rata na kredit od 50.000 evra koji se otplaćuje na 300 rata i osiguran je kod NKOSK, bila manja za 20 evra od rate kredita koji nije bio osiguran kod Nacionalne korporacije.

„Uvođenjem osiguranja kod Nacionalne korporacije država je u to vreme a reč je o 2004. godini, htela da da zamajac građevinskoj industriji i da se ljudima koji su tada imali male plate pomogne da im stambeni krediti budu dostupni“, objašnjava Vasić.

Naglašava i da su ljudi mogli da biraju da li žele da uzmu kredit osiguran kod NKOSK ili ne a da su klijenti koji su se odlučivali za ovu varijantu, tri puta, kroz ponudu, predlog ugovora i ugovor, bili upoznavani sa elementima ugovornog odnosa sa bankom.

