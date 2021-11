VB: Nove zgrade imace punktove za punjenje elektricnih vozila

LONDON – U novim zgradama u Velikoj Britaniji od sledeće godine će biti obavezno postavljanje lokacija za punjenje električnih vozila, u skladu sa novim zakonom koji bi trebalo da objavi britanski premijer Boris Džonson.

Kako se navodi u saopštenju iz Džonsonovog kabineta, propisi će dovesti do toga da se svake godine u Engleskoj postavi do 145.000 dodatnih punjača u periodu do 2030. godine, kada čhe se završiti prodaja novih automobila na benzin i dizel u Britaniji.

Zahtev će se primenjivati na nove domove i na nestambene zgrade kao što su kancelarije i supermarketi, kao i na objekte koji su u fazi renoviranja velikih razmera i ostavljaju im više od 10 parking mesta, prenosi Glas Amerike.

Ubrzanje ulaganja u infrastrukturu kako bi se olakšao prelazak na električna vozila bio je jedan od elemenata u širokom nacionalnom dokumentu – strategija nult emisije – koji je britanska vlada objavila prošlog meseca.

(Tanjug)

