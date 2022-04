Veća referentna kamata neće drastično poskupeti kredite

BEOGRAD – Podizanje referentne kamatne stope je preventivna mera koja neće drastično poskupeti kredite, pa će oni kojima imaju mesečnu ratu stambenog kredita od 250 evra u roku od tri do pet meseci imati povećanje od pet evra, rekao je danas finansijski analitičar portala Kamatica Dušan Uzelac.

On je za Tanjug ocenio da je povećanjem kamate Narodna banka Srbije (NBS) reagovala na polju izloženosti novca, a poenta je da se smanji količina novca u opticaju da bi se inflacija smanjila.

„Krediti će poskupeti, ali ne drastično, bili su na istorijskom minimumu“, rekao je on.

Rekao je da se radi o korektivnoj meri iz domena „pozadinske bankarske matematike“.

„Dobro je što je konkurentnost u Srbiji u bankarskom sektoru aktivna i postoji konkurencija. Ako klijenti negde mogu za plate 10 posto kamatu, neće poskupeti na 11“, rekao je on.

Dodao je da se krediti uzimaju kao rešenje problema koje ne pravi novi problem, i kada mogu da se otplate.

On je rekao da iako je velika većina kredita u dinarima potez NBS neće izazvati drastičan udar.

„Na ratu kredita od 250 evra to je pet evra poskupljenje u narednih 3 do 5 meseci. Ovo jeste poskupljenje novca, jedno u nizu poskupljenja“, rekao je on.

Dodao je da se za kredite u evrima koriste mehanizmi oslonjeni na euribor koji je blago skočio.

„Došlo mu je vreme da skoči sa istorijskog minimuma. Kod evro kredita nema drastičnih poskupljenja. Euribor je i dalje u minusu. Ni tu neće biti skokova preko noći“, ocenio je on.

Objasnio je da su se ljudi u Srbiji zaduživali i kada je kamata bila pet posto, a sada je tri.

„Kada bude bila pet, stigurno će biti aktivnosti“, rekao je on.

Kako je objasnio u očekivanju inflatornog talasa, ljudi koji imaju novac pokušavaju da mu zaštite vrednost kroz kupovinu nekretnina, a ko kupuje stan da bi sačuvao novac diže cene onima koji rešavaju stambeno pitanje.

„Po pitanju nekretnina, pretpostavljam, da neće padati cene. Ne u narednih pet godina“, ocenio je i dodao da pre pada cena nekretnina prvo treba da prestanu da rastu.

(Tanjug)

