Vecina mesta u banjama i na planinama rezervisana za praznik

BEOGRAD – Interesovanje građana za odmor na planinama i banjama za vaskršnje i prvomajske praznike je veoma veliko i kako za Tanjug kažu u turističkim organizacijama, većina smeštajnih kapaciteta u ovim destinacijama je već rezervisana.

Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović kaže da je u banjama rezervisano oko 90 odsto smeštajnih kapaciteta za Vaskrs, a za Prvi maj između 80 i 90 odsto.

Kada je o planinama reč navodi da je rezervisan nešto manji procenat mesta, ali da je on ipak visok, pa se na Zlatiboru, Zlataru, Tari kreće oko 80 odsto a na Kopaoniku oko 60 procenata.

Direktor Turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović za Tanjug kaže da je na ovoj planini trenutno rezervisano 75 do 80 odsto mesta, ali da se očekuje da na dane praznika popunjenost bude oko 95 procenata i da Zlatibor bude pun.

„Procenat rezervacija u banjama odnosi se na naše najveće banje, dakle Sokobanju, Vrnjačku banju, Lukovsku banju, Prolom banju, Vrdnik, gde se tradicionalno za praznike i očekuje najviše posetilaca“, kaže Marija Labović.

Dodaje da će velikoj posećenosti naših najpoznatijih turističkih destinacija za Prvi maj svakako doprineti i to što dosta izletnika posećuje ova mesta na dan ili dva a za očekivati je da njih budu puna i izletišta blizu gradova.

„U prilog dobroj poseti ide i činjenica da se praznici poklapaju sa školskim raspustom koji traje i u danima između dva praznika, pa će dosta porodica sa decom moći da se odmara upravo tih dana“, kaže Marija Labović.

I direktor Turističke organizacije Zlatibor Vladimir Živanović očekuje da će roditelji sa decom na ovoj planini za vreme praznika biti najčešći gosti.

„Očekujemo da će za praznike na Zlatiboru sve biti popunjeno i da će biti oko 35.000 do 40.000 gostiju dnevno. To će naravno zavisiti i od vremena, pošto je ovde kod nas i juče bio malo snega, ali verujemo da će se vremenske prilike do praznika stabilizovati“, kaže Živanović.

(Tanjug)

