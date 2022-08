Velika traznja za voz BG-Bar, uskoro rekonstrukcja cele pruge

BEOGRAD – Vršilac dužnosti direktora železničkog preduzeća Srbija voz Ivan Bulajić izjavio je danas da je velika potražnja za voz na liniji Beograd – Bar i da se uglavnom sve karte rasprodaju 20 dana unapred.

Bulajić je rekao za Tanjugu da bi već sledeće godine mogla da počne i rekonstrukcija barske pruge do granice sa Crnom Gorom.

Kaže da je Beograd – Bar najpopularnija međunarodna linija Srbija voza i da se svake godine, u periodu od maja do septembra, preveze više od 50.000 putnika.

On je rekao da često dobija pozive da nađe nekom kartu za taj voz, ali da je nemoćan, pošto bude sve rasprodato.

„Pruga Beograd – Bar je jedan od najkompleksnijih građevinskih poduhvata koje je ova zemlja napravili“, istakao je Bulajić i dodao da je barska pruga zrela za ozbiljnu rekonstrukciju i da se već radi na projektnoj dokumentaciji za nastavak rekosntrukcije od Valjeva do granice sa Crnom Gorom.

Deo barske pruge od Resnika do Valjeva je rekonstruisan pre nekoliko godina.

„Očekujem da bi možda već iduće godine mogla da krene njena rekonstrukcija“, naveo je Bulajić.

Kaže da je planirano uvođenje vending aparata u svim vozovima kako bi putnici mogli da kupe hladno piće, sendvič i slično, kao i da će na vozovima za Bar biti uveden i deo sa restoranom.

Bulajić je podsetio da će Srbija voz zbog održavanja Bir festa u Beogradu (Belgrade Beer Fest 18-21. avgust) i Belgrejd mjuzik vika (Belgrade Music Week 25-27. avgust) biti uvedene i dodatne noćne linije na relacijama Novi Beograd – Novi Sad i Novi Beograd – Pančevo – Vršac tokom trajanja festivala.

„Vanredne plaske smo isplanirali da bi svi koji posećuju ove festivale mogli nakon završetka programa da se vrate svojim kućama i uveli smo sedam dodatnih polazaka od Novog Beograda do Vršca i isto tako od Novog Beograda do Novog Sada“, naveo je on.

Kaže da Srbija voz, pored toga, ima redovne dnevne polaske iz Novog Sada i to više od 30 polazaka dnevno prema Beogradu i iz Vršca šest polazaka.

On je napomenuo da posetioci mogu da dođu vozom i iz drugih gradova širom Srbije, kao i da ima ukupno oko 350 polazaka dnevno iz svih delova zemljle.

Bulajić je rekao da je Srbija voz od pre nekoiko meseci pokrenuo onlajn kupovinu karata sa popustom od pet odsto, ako se uzima preko mobilne aplikacije i interneta.

„Kupovinom elektronske karte putnici ne moraju ništa da stampaju već samo da je pokažu na mobilnom telefonu, gde može da se očita“, istakao je on.

Bulajić je naglasio da je to preduzeće postiglo iznenađujuće dobre rezultate pošto više od 50 odsto putnika već kupuje karte preko mobilne aplikacije.

„Imamo preko 85.000 aktivnih korisnika te mobilne aplikacije. Takođe, kada se rangiraju aplikacije iz oblasti turizma i transporta, naša aplikacija je druga po popularnosti posle Bukinga“, naveo je Bulajić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.