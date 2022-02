Velike šanse za izvoz voća i povrća iz Srbije (FOTO/VIDEO)

Srbija ima kvalitetno voće i povrće i stručnjaci smatraju da su potencijali u izvozu te robe nemerljivi. Medjutim, to nije dovoljni iskorišćeno iako izvoz voća i povća raste iz godine u godinu.

U 2021. godini od izvoza poljoprivrednih proizvoda zarada je bila skoro pet milijardi evra, a u ukupnom izvozu agrara prodaja voća i povrća ima udeo od oko 20 odsto, potvrdio je ministar poljoprivrede Branislav Nedimović .

„Srbija je u 2021. godini izvezla voće i povrće u vrednosti milijardu evra i to stvari o kojima je Srbija nekada sanjala. I to nije granica. Idemo dalje, otvaramo nova tržišta, a da je jedna od prilika za to je inicijativa Otvoreni Balkan“, rekao je Nedimović.

Veliko tržišta na koje Srbija može bez carina da izvozi voće i povrće je Evropska unija gde se najviše prodaju jabuke, višnje i trešnje. Takodje, i u Rusiju se roba iz Srbije izvozi bez carina i ta zemlja je najveći uvoznik jabuka iz Srbije, oko 78 odsto ukupne proizvodnje. Jabuke se u velikim količinama, nekoliko stotina hiljada tona godišnje, izvoze i na daleka tržišta – Indiju, Kinu i SAD.

Nedavno je tržište Ujedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina otvorilo širom vrata za sve poljoprivredne proizvode iz Srbije i to je velika šansa za domaće proizvodjače jer te zemlje mogu da proizvedu tek četvrinu potreba za tim namirnicama.

Malina je glavni strateški izvozni proizvod, po čijoj proizvodnji je Srbija proteklih godina zauzimala treće mesto u svetu, a po zamrznutoj malini je svetski lider ispred Poljske i Čilea. U porastu je i proizvodnja borovnica, a nešto manje jagoda, za kojima postoji velika potražnja.

Kada je reč o povrću uglavnom se izvozi zamrznuti program, kao i sušeno povrće.

