Veliki broj atraktivnih podsticaja za poljoprivrednike

BEOGRAD – Ministarstvo poljorivrede sprovodi veliki broj konkursa za dodelu podsticajnih sredstava iz različitih izvora, od čega samo iz domaćeg budžeta oko 40, rekao je Tanjugu direktor Uprave za agrarna plaćanja Marko Kesić i dodao da za dodelu podsticaja postoji veliko interesovanje poljoprivrednika.

„Teško je nabrojati sve aktivne mere koje Ministarstvo

poljoprivrede trenutno ima. Okvirno je to oko 40 iz nacionalnog

budžeta, čitav set podsticaja iz Programa razvoja

konkurentne poljorivrede sa Svetskom bankom i program

IPARD 2“, naveo je Kesić.

Dodao je kako su u toku dva veoma popularna poziva za

investicije u fizičku imovinu primarnih poljprovrednih

proizvođača u biljnoj i stočarskoj proizvodnji.

„Javni poziv je oglašen 4. januara i traje do kraja februara.

Domaći poljoprivrednici preko njih mogu konkurisati za nabavku

nove mehanizacije u biljnoj proizvodnji u sektorima voća,

povrća i žitrarica. Podsticaji su u visini 50 odsto vrednosti

projekta, a maksimalan iznos koji može biti dodeljen je

800.000 dinara bez PDV-a. Minimalna investicija je 65.000

dinara“, rekao je Kesić.

Objasnio je da primarni stočarski proizvođači iz sektora

mesa, mleka, pčelarstva i akvakulture imaju iste uslove

konkurisanja, s tim što na tom konkursu mogu da dobiju

pomoć države do 65 procenata vrednosti investicije ukoliko su

u područjima sa otežanim uslovima rada.

„U prvih nedelju dana je pristiglo 1.300 prijava za primarne

biljne proizvođače u vrednosti od 1,3 milijardi dinara i 151

zahtev od stočara u vrednosti od 50 miliona“, rekao je Kesić.

Istakao je da je 11. januara raspisan javni poziv za konkurs

podsticaja za izgradnju ruralne infrastrukture.

„Na njemu učestvuju lokalne samouprave koje konkurišu za

naselja do 10.000 stanovnika sa projektima vodosnabdevanja,

razvoja putne mreže i prvi put za izgradnju objekata za skladištenje i preradu poljoprivrednih proizvoda“, naglasio je

direktor Uprave za agrarna plaćanja.

Konkurs traje do 1. februara, na njemu se dodeljuju podsticaji

koji pokrivaju celokupan iznos investicije, a za te svrhe je ove

godine obezbeđeno 400 miliona dinara.

„Prošle godine je za taj konkurs bilo veoma veliko interesovanje, prijavile su se 94 opštine. Ovog puta očekujemo isto toliki odziv i smatramo da je ovo dobra prilika da se ulaže u ruralna područja“, ocenio je Kesić.

Naveo je da je 17. januara raspisan i javni poziv za drugi krug

podsticaja sa Svetskom bankom za ulaganje u fizičku imovinu

stočara koji je namenjen malim i srednjim proizvođačima koji

su ispod kapaciteta ekonomske snage za IPARD, a iznad nivoa

podsticaja iz nacionalnog programa.

„Tema je vrlo široka, od izgradnje objekata, farmi, preko

kupovine opreme, različite mehanizacije, opreme za pčelare,

a posebno je interesantno što poljoprivrednici mogu da konkurišu i za traktore, jer su oni najtraženiji“, rekao je Kesić Tanjugu.

Napomenuo je da je na prvi javni poziv iz ovog projekta Svetske banke stiglo 2.222 zahteva i ocenio da se može očekivati tako veliki odziv poljorivrednika i za ovaj drugi krug.

Ministarstvo poljoprivrede raspisalo je drugi javni poziv za podnošenje prijava za utvrđivanje prava na korišćenje bespovratnih sredstava u okviru Projekta za konkurentnu poljoprivredu Srbije u 2022, a rok za podnošenje prijava je od 24. januara do 23. februara.

Predmet Drugog javnog poziva su investicije i prihvatljivi troškovi koji se odnose na unapređenje konkurentnosti primarne stočarske proizvodnje i to u oblastima proizvodnje mleka, proizvodnje mesa, pčelarstva i akvakulture.

Za sprovodenje drugog javnog poziva u 2022. opredeljena su sredstva u iznosu od 360 miliona dinara. Ukupna vrednost investicija u individualnom poslovnom planu iznosi u dinarskoj protivrednosti od 20.000 do 50.000 evra, to jest minimalni iznos bespovratnih sredstava od 10.000 do 25.000 evra.

Projekat pruža mogućnost korisnicima dobijanja bespovratnih sredstva u iznosu od 50 odsto od ukupne vrednosti investicije, sa pripadajućim porezima, 40 odsto kreditnog finansiranja u saradnji sa poslovnim bankama, uz svega 10 osto učešća.

Direktor Uprave za agrarna plaćanja kaže da Srbija privodi

kraju programski period IPARD 2 u okviru koga je do sada

završeno 12 javnih poziva.

„Preostao je još jedan javni poziv koji će biti raspisan 7.

februara i trajaće dva meseca. To je javni poziv specijalizovan

za kupovinu traktora, a na raspolaganju je budžet od oko 11

miliona evra, uz podsticaje u visini od 60 do 70 odsto, u

zavisnosti od toga da li su poljoprivrednici aplikanti mladi ili iz

područja sa otežanim uslovima rada“, rekao je Kesić.

Precizirao je da je do sada za ovu vrstu IPARD podsticaja

primljeno preko 800 prijava, a odobreno 480 zahteva i da ovog

puta očekuje bar 400 prijava.

Kesić je istakao da Uprava za agrarna plaćanje nema

dugovanja za odobrene subvencije, a da dinamika isplate zavisi od dinamike pristizanja zahteva, njihove administrativne uređenosti i raspoloživih sredstava.

„Mi zahteve obrađujemo redom kojim pristižu. Nisu svi

konkursi jednako administrativno zahtevni, kao što nisu ni svi

poljoprivrednici podneli uređene zahteve, pa i sam postupak

odobravanja zahteva određeno vreme, jer neki moraju ići na

dopunu i dodatne kontrole. Videli smo u poslednjih godinu-dve

dana razne pronevere nekih koji su pokušli da zloupotrebe

podsticaje, što je izazvalo dodatnu kontrolu“, napomenuo je

Kesić.

