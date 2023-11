Veštačka inteligencija će pomoći da se podigne produktivnost poslovanja

Veštačka inteligencija će promeniti poslovni svet i pomoći da se podigne produktivnost poslovanja.

Tome će posebno doprineti serija novih proizvoda Majkrosofta (Microsoft), nazvanih kopilot (copilot), koji koriste generativnu veštačku inteligenciju i biće ugrađeni u sve proizvode kompanije, izjavio je danas direktor Majkrosofta u Srbiji Milan Gospić na otvaranju regionalne konferencije o informacionim tehnologijama i digitalnoj transformaciji „Sinergija 23“.

„Konkretno, u praksi to znači da vi imate svoga saradnika koji ima veštačku inteligenciju i kroz sve Majkrosoft alate kao što su Word, Power point, Exel, možete ga zamoliti da sumira vaše mejlove na istu temu, koji se nalaze u vašem inboksu, da to prebaci u Word i da iz toga napravi potrebne tabele, uradi analize, da naparvi prezentaciju. Moći ćete sa ovim aplikacima, nešto za šta vam je do sada trebalo sat vremena, da uradite za jedan minut“, kazao je on novinarima.

Gospić je istakao da će te nove tehnologije, koje se menjaju velikom brzinom, svima omogućiti lakši život i unapređenje poslovanja.

„Verujemo u demokratizaciju tehnologije i želimo da omogućimo ovu eru veštačke inteligencije dostupnu svima. Mi verujemo da tehnologija treba da služi ljudima, a Majkrosoft predvodi te promene“, rekao je on.

Podestio je da je kopilot od 1. novembra deo proizvoda Majkrosoft 365 i Windows 11.

Naglasio je i da kompanije koje učestvuju na „Sinergiji“ žele da motivišu mlade da prihvate nove tehnologije, ali i sve ostale da kroz ovakve skupove dođu do što više znanja.

„‘Sinergija’ je mesto gde se uči, deli i inovira i mi želimo da sve podstaknemo da idu u korak sa najnovijim tehnologijama. Ono što mi prikazujemo na ova tri dana na ‘Sinergiji’ je takoreći eksluzivna premijere svega što je Majkrosoft objavio u poslednjih mesec dana, a u Srbiji je prvi put uživo, najnoviji proizvodi koji koriste generativnu veštačku inteligenciju“, kazao je Gospić.

Direktor Majkrosoft razvojnog centra u Srbiji Dražen Šumić kazao je da je centar trenutno najviše okrenut radu na Azure Cloud servisima, kao i primeni veštačke inteligencije.

„Izvojio bih dva proizvoda koje smo ove godine unapredili, a koji doprinose u misiji Majkrosofta da sve ljude učini produktivnijim na posu i životu. Jedan je Majrosoft Fabric koji dejta profesionalcima i komopanijama omogućava laku analizu podataka i pretvaranje toga u poslovnu prednost. Drugi je Majkrosoft kopilot koji primenom veštačke inteligencije omogućava veću produktivnost u svakodnevnim poslovima koje radimo“, naveo je on.

On ja nejevio i da će u narednih nekoliko meseci Majkrosof razvojni centar u Srbiji, u kome trenutno radi više od 600 inženjera, zaposliti njih još 60, a želja je da centar u Srbiji postane glavni centar razvoja za Istočnu Evropu u Microsoftu.

Pod sloganom „Inspirativna era“ konferencija „Sinergija 23“ će savremenim poslovnim liderima i organizacijama ponuditi znanja, veštine i alate neophodne za konkurentnost.

Na konferenciji, koja će u Beogradu okupiti više od 900 učesnika, više od 90 stručnjaka će do 30. novembra održati predavanja i interaktivne sesije o najnovijim dostignućima u informacionim tehnologijama i njihovoj poslovnoj primeni, sa posebnim fokusom na klaud i veštačku inteligenciju.

Ovogodišnja „Sinergija“ donela je i novinu – poseban segment posvećen startapima i inovacijama, kao i načinu na koji se preduzetništvo redefiniše u modernim vremenima, a treći, poslovni dan konferencije, doneće razgovore sa čelnicima velikih kompanija koje su na putu digitalne transformacije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.