Više novca za pomoć, blaži kriterijumi i šira prava eneregetski ugroženih kupaca

BEOGRAD – Nova Uredba o energetski ugroženom kupcu Vlade Srbije obuhvatiće 191.000 građana, umesto dosadašnjih 68.000, zahvaljujući povećanju budžetskih sredstava za tu namenu, drugačijim kriterijumima po kojima se određuje ko može da spada u ovu kategoriju i proširenju prava kupaca.

Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je de povećan iznos budžetskih sredstava za zaštitu energetski ugroženih građana sa dosadašnje 1,3 milijarde dinara na četiri milijarde dinara, a pored korisnika struje i gasa Uredbom su sada obuhvaćeni i potrošači toplotne energije.

Pravo na dobijanje statusa ugroženog kupca prošireno je na primaoce uvećanog dodatka za pomoć i negu drugog lica, a omogućeno je i da seosko domaćinstvo može steći status ugroženog kupca.

Prema kriterijumima iz Uredbe, pravo na sticanje energetski ugroženog kupca imaju domaćinstva sa jednim članom sa ukupnim mesečnim primanjima do 21.074 dinara, domaćinstva sa dva člana sa primanjima do 33.402 dinara, a za svakog sledećeg člana domaćinstva ukupni mesečni prihodi koji se računaju kao kriterijum za sticanje statusa ugroženog potrošača se uvećavaju za 12.328 dinara.

Prema Uredbi, energetski ugroženi kupac stiče pravo na umanjenje mesečne obaveze za električnu energiju za jednočlano domaćinstvo do 120 kilovatčasova mesečno, za dvočlano i tročlano do 160 kilovatčasova, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 200 kilovatčasova mesečno i za šestočlano i veće domaćinstvo do 250 kilovatčasova mesečno.

Energetski ugrožena domaćinstva koja koriste prirodni gas za mesece januar, februar, mart, oktobar, novembar i decembar mogu računati na popust za potrošnju kod jednočlanog domaćinstva do 359 kilovatčasova mesečno, za dvočlano i tročlano domaćinstvo do 462 kilovatčasova, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo do 616 kilovatčasova i za šestočlano i veće domaćinstvo do 770 kilovatčasova mesečno.

Za isporučenu toplotnu energiju umanjanje mesečnog računa je za jednočlano domaćinstvo 60 procenata, za dvočlano i tročlano domaćinstvo 50 odsto, za četvoročlano i petočlano domaćinstvo 45 procenata i za šestočlano i veće domaćinstvo 40 procenata mesečnog računa.

Uredba dozvoljava da se prava na umanjenje računa ostvari bez obzira na prethodni dug za električnu energiju, prirodni gas ili toplotnu energiju.

Ugroženi građani zahteve podnose opštinama i gradovima po mestu prebivališta, a lokalna smaouprava je dužna da u roku od mesec dana odgovori na zahtev, kao i da podatke o energetski ugroženim kupcima dostavljaju energetskom snabdevaču svakog meseca.

(Tanjug)

