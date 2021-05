Više od 1,6 milijadri maraka investicija Srbije i RS

ISTOČNO SARAJEVO – Prethodnih 10 godina saradnje vlada Srbije i Republike Srpske doveli su do značajnih infrastrukturnih projekata čija će vrednost u narednom periodu biti veća od 1,6 milijadi maraka, izjavio je danas premijer RS Radovan Višković nakon sednice dveju vlada u Istočnom Sarajevu.

„Danas ćemo da položimo kamen temeljac za tri hidroelektrane, Buk- Bjela, Foča i Paunci čija vrednost je preko 1,1 milijadre maraka. Danas smo razgovarali da vrlo brzo krenemo u izgradnju autoputa Sremska Rača – Bjeljina, što Srbija pomaže sa 100 milion evra“, najavio je Višković.

Dodao je da će i projekat izgradnje aerodroma u Trebinju, što je investicija od takođe 100 miliona evra, biti veoma važan za Hercegovinu.

„Koliki je zanačaj projekta koji treba Hercegovinu da približi Banjaluci i Beogradu govori to što on treba da omogući u nanrednim godinama da Hercegovina ima puno brži razvoj“, rekao je premijer RS.

Naveo je da čhe Srbija i RS zajednički graditi i spomen kompleks Gradina – Jasenovac, ali i sprovoditi zajedničke projekte u oblasti obrazovanja.

„Radićemo na tome da nastavni planovi, udžbenici iz nacionalne grupe predmeta budu identični, da obrazovni sistem približimo što je moguće više“, najavio je Višković.,

Dodao je kako se očekuje da se uskoro i most „Bratoljub“ u Bratuncu konačno stavi u funkciju.

„Srbija je iz svojih sredstava izgradila pre dve godine most, ali na žalost institucije BiH treba da završe granični prelaz, više od dve godine građani na to čekaju. Nadam se da će do kraja juna to biti završeni i da se u julu ili avgustu okupimo i da most i granični prelaz stavimo u upotrebu“, rekao je premijer RS.

Višković je naglasio da će u narednom periodu RS sa Srbijom sprovesti još mnogo poslova, od izgradnje „pametnih gradova“ do određenih projekata u oblasti zdravstva.

On je zahvalio građanima, Vladi i predsedniku Srbije na pomoći koju su pružili Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj u vreme pandemije.

„Jaka Srbija je garant da i RS može da se brže i bolje kreće i razvija“, rekao je Višković.

On je zahvalio premijerki Brnabić za saradnju koju Vlada Srbije ima sa RS, i dodao da nema razloga da ta saradnja ne bude još bolja.

Naglasio je da ta podrška znači puno za RS koja je na putu svog razvoja i izgradnje institucija i privrednog opravka posle rata devedesetih godina, i dodao da je jaka Srbija garant da RS može biti neometana na tom svom putu.

„Mi se ponosimo svakim uspehom Srbije i njen uspeh je na neki nacin i naš uspeh i garancija da ćemo lakše prevazići sve probelme koje imamo“, rekao je Višković.

On rekao da izgradnja tri hidroelektrane na Drini zajedno sa Srbijom treba da obezbedi dovoljno energije za RS koja sada 70 odsto struje dobija iz uglja, i da su obnovljivi izvori energije obaveza prema EU.

„Ne želimo sačekati tridesete godine kada će nam zabraniti da proizvodimo enegriju iz uglja, pa da uvozimo struju, ali iz njihovih nukeleraki. Ne želimo to da dopustimo, zato idemo u ove investicije“, precizirao je premijer RS.

Višković je naglasio da se sa Srbijom pripremaju i važni projekti u oblasti snabdevanja gasom.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.