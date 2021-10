Više od 700 radnih mesta na Regionalnom sajmu zapošljavanja

BEOGRAD- Regionalni sajam zapošnjavanja traje do srede, 20.oktobra, i na njemu 60 kompanija traži više od 700 radnika, a najviše onih sa visokom ili višom stručnom spremom, saopštio je danas Infostud.

Na regionalnom sajmu poslova kandidati u svakom momentu imaju mogućnost da razgovaraju sa predstavnicima poslodavaca i dobiju sve relevantne informacije o mogućnostima za zaposlenje.

Za sve koji se još školuju poslodavci su omogućili sticanje stručne prakse, kao i za prvo zaposlenje, pa se traže praktikanti i asistenti u oblastima poput marketinga, grafičkog dizajna, IT-ja, žurnalistike, ekonomije, proizvodnje i prodaje…

Ove godine najviše se traže telefonski operateri, magacioneri, ali i elektro i mašinski inženjeri. Pored dobro poznatih pozicija iz oblasti prodaje priliku za rad imaju i svi koji se bave marketingom, novinarstvom, ljudskim resursima, ekonomijom i logistikom.

Ovo godine poslodavci su otvorili vrata za nove ljude kako za početničke pozicije tako i one više menadžerske, pa priliku za zaposlenje imaju svi bez obzira na godine radnog iskustva – od asistenta do menadžera, novinara do urednika ili saradnika do specijaliste.

Samo u prva dva dana sajam je posetilo nešto više od 100.000 ljudi, a na otvorene pozicije svoju šansu je okušalo preko 8.000 kandidata.

Sajam je otvoren i dostupan svima još 5 dana do srede 20. oktobra.

(Tanjug)

