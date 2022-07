Visoka stopa naplativih kredita znači da privreda radi

BEOGRAD – Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić ocenio je danas da je podatak Narodne banke Srbije o istorijski najnižoj stopi nenaplativih kredita od svega 3,2 odsto odlična vest za sve.

„Lično se nadam da se neće desiti ili bar ne u nekom drstičnom obilku da se to poveća. Stepen nenaplativih kredita od 3,2 odsto je istorijski najniža vrednost i to je dobro za sve nas. I za one koji uzimaju nove kredite, zato što je rizik poslovanja u tom segmentu smanjen“, rekao je Vasić u izjavi za Tanjug.

On je objasnio da to znači da postoji privredna aktivnost i likvidnost, da se prodaju i kupuju i plaćaju usluge, što je, prema njegovim rečima, jako bitno, da „ljudi koji su uzeli kredite imaju novca da izvršavaju svoje obaveze“.

Dodao je da bi takav rezultat mogli da poremete neki svetski šokovi koji mogu da dođu i do nas.

„Ali se iskreno nadam da mere koje preduzimamo sa pravljenjem rezervi gasa i nafte mogu da pomognu da se ublaži taj talas koji bi modao da se desi na zimu. Svi pričamo o toj zimi, nadam se da će do tada nešto da se reši i da sukob Rusije i Ukrajine stane, a onda će se ponuda i tražnja pronaći na tržištu i neće biti disproporcije. Sada svi traže naftu i gas i to je razlog zašto cene tako skaču“, rekao je Vasić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.