Visoke cene u Svajcarskoj, zabrinutost zbog energenata

CIRIH – Ambasador Srbije u Švajcarskoj Goran Bradić rekao je da je ekonomska situcaija u toj zemlji stabilna, ali da zabrinutost izazivju cene goriva i snabdevenost energentima, dok srpski građani koji žive u toj zemlji kažu da je najviše poskupelo meso, mlečni proizvodi, voće i povrće.

Ambasador Bradić ocenio je da je situacija sa energentima u toj zemlji neizvesna i da brine švajcarsku vladu kao i građane.

„Emergetska situacija izaziva glavobolje i švajcarskim političarima, i vladi, a i samom stanovništvu. Već su počeli da stižu novi računi koji su uvećani od pet, pa do sto odsto u zavisnosti od toga u kojem kantonu žive i da li za grejanje koriste struju, lož ulje ili gas“, rekao je ambasador za Tanjug.

Naveo je da se 25 odsto stanovništva greje na lož ulje, isto toliko na gas, a ostatak za grejanje koristi daljinsko grejanje i ostale izvore energije.

Bradić je istakao da su u Švajcarskoj na mrežu priključene četiri nuklearne elektrane, dok je peta isključena pre više od godinu dana, tako da je zemlja upućena na uvoz električne energije.

Kada je u pitanju gas on je kazao da u „energetskom miksu“ prirodni gas učestvuje sa 15 odsto, od čega je 50 odsto ruski gas.

Ocenio je da će život preko zime u Švajcarskoj zavisiti, kako od klimatskih uslova, tako i od situacije u Evropi, te da su građani pripremljeni na različite scenarije.

„Švajcarska vlada napravila je plan od tri stepena. Prvi plan odnosi se na uštedu energije i to su apeli firmama i stanovništvu kroz različite mere. Kampanja slična kao što je u Srbiji, da se negde odvrne sijalica, da se stave niskoenergetske sijalice i da se isključi grejanje u prostorijama gde ono nije neophodno“, kazao je Bradić.

Istakao je da je drugi plan već stupio na snagu i on podrazumeva da sve firme, kompanije i proizvodni pogoni koji imaju mogućnost da sa gasa pređu na mazut i lož ulje to urade što pre, odnosno da svi oni koji imaju dvostruko grejanje gas zamene alternativnim načinima grejanja.

Prema njegovim rečima treći plan predviđa najgori scenario, po kome bi morala da se snizi temperatura u stanovima i svim prostorijama, iz čega bi, naravno, bile izuzete škole, bolnice i domovi za negu starih i bolesnih.

Bradić je kazao da te mere nisu mnogo drugačije nego u ostalim zemljama Evrope i da će se one sprovoditi u zavisnosti od energetske situacije u zemlji.

Na pitanje koji su proizvodi najviše poskupeli, ambasador je kazao da je situacija, kada se uđe u prodavnicu, „šarenolika“ i naglasio da su neki proizvodi poskupeli 50 odsto, neki 90 odsto, dok je nekima cena ostala nepromenjena.

Naveo je da je na pumpama gorivo od 1,9 do 2,4 franka za dizel i benzin (jedan švajcarski franak je 1,02 evra ili 119,86 dinara), što je nešto skuplje u odnosu na Austriju, Nemačku ili Italiju.

„To nije fiksno i dešava se da cene tokom vikenda variraju, ali ne u velikim procentima“, kazao je Bradić.

Na pitanje koliko su naši ljudi koji žive u Švajcarskoj zabrinuti zbog čitave situacije, ambasador je kazao da je ekonomska situacija u toj zemlji stabilnija nego u susednim zemljama EU, ali da ljudi imaju noramalan nivo bojazni za sebe i porodicu, te racionalno raspolažu novcem i vode računa o potrošnji.

Iako Švajcarska nema veliku inflaciju u odnosu na druge zemlje, prema rečima ambasadora međugodišnja inflacija je smanjena sa 3,5 odsto na 3,3 odsto, građani se ipak žale da su osnovne životne namirnice poskupele.

Mleko u Švajcarskoj košta 1,7 franaka, odnosno 204 dinara, vekna hleba od 1,6 do dva franka, što je od oko 192 dinara do 240 dinara, pirinač do tri franka ili do 360 dinara, a recimo, cena tropskog voća je od 3,5 do četiri franaka (od oko 420 do 480 dinara), dok je cena jabuke od četiri do sedam franaka, između 480 dinara i 800 dinara.

Sagovornica Tanjuga Mirjana Matović, koja radi u Švajcarskoj rekla je da je u toj zemlji najviše poskupelo meso, dok su cene ostalih životnih namirnica ostale nepromenjene.

Prema njenim rečima nestašica nema i snabdevenost u prodavnicama je odlična.

Dodala je da na njen budzet utičcu visike cene goriva, jer svaki dan vozi kola.

Matović je rekla da se pridržava mera štednji koje su na snazi u Švajcarskoj.

„Trudim se da veš perem nedeljom, kad je struja jeftinija. Ovde je uvek dobar standard, možda malo budzet mora drugačije da se organizuje, ali ovde možemo lepo da živimo“, kazala je Matović.

Marković Slobodanka rekla je da je primetila da su u Švajcarskoj značajno poskupeli mleko i mlečni proizvodi, hleb, koji je inače u toj zemlji skuplji nego u drugim zemljama, ali i povrće i voće.

Zorica Bijeljić kaže da u kupovinu ide njen suprug i da zna da je sve poskupelo, ali da nije sigurna u kojoj je to meri.

„Mislim da su svi zabrinuti zbog svetske situacije i da se poskupljenja odražavaju na recimo, četvoročlane porodice. Cene i dalje rastu, tako da mora da se stegne kaiš“, rekla je Bijeljić.

Bračni par Angelkovski rekao je da se na njihov budzet najviše odražavaju cene goriva, „koje se polako vraćaju u normalu, ali ne na nivo koji je bio ranije“.

Oni su rekli da nisu primetili da su se cene osnovnih životnih namirnica značajno promenile u odnosu na ranije.

Goveđe meso u Švajcarskoj košta od 25 do 70 franaka, svinjetina bez kostiju od 17 do 40 franaka, piletina od sedam do 15 fanaka, a smrzniti filti ribe koštaju izeđu 10 i 25 franaka.

(Tanjug)

