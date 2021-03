Viz er u junu otvara dve nove linije od Beogada do Grčke

BEOGRAD – Aviokompanija Viz er najavila je danas da će otvoriti dve nove linije od glavnog grada Srbije do Grčke, Beograd – Heraklion (Krit) od 12. juna i Beograd – Santorini od 13. juna.

Letovi na tim linijama obavljaće se dva puta nedeljno, a karte se mogu kupiti po početnoj ceni od 3.529 dinara, navedeno je u saopštenju.

Viz er će leteti do Krita utorkom i subotom, a do Santorinija sredom i nedeljom.

U okviru mera zaštite zdravlja putnika i posade, putnici treba da se čekiraju i obave sve kupovine onlajn, uključujući plaćanje za dodatni prtljag, kako bi se smanjila nepotrebna interakcija na aerodromu.

Iako HEPA filteri u svim Viz er avionima prečišćavaju 99,97 odsto virusa i bakterija iz vazduha u kabini, posada i putnici su obavezni da nose maske tokom celog leta.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.