Viz er (Wizz Air) ponovo leti iz Beograda za Kipar, Maltu i Norvešku

Kompanija Viz er (Wizz Air) objavila je danas da je ponovo uvela liniju iz Beograda za Kipra, a uskoro će obnoviti letove i do Malte i Norveške.

Letovi do Kipra su uvedeni 21. marta, a prvi let do Malte je planiran za 28. mart.

Viz er će iz Beograda do Osla ponovo leteti od 4. aprila.

(Beta)

