Vlada donela uredbe o brašnu, mleku, gasu, derivatima. . .

BEOGRAD – Vlada Srbije usvojila je na današnjoj sednici Uredbu o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica, kako bi se zaštitilo tržište i sprečile deformacije u formiranju cena roba koje su od izuzetne važnosti za snadbevanje potrošača, naročito siromašnijih socijalnih kategorija.

Ovom uredbom ograničavaju se cene, kako proizvođačke, tako i one u trgovini na veliko i malo, za brašno tip T- 400 glatko, u pakovanju do pet kilograma, uključujujući i pet kilograma, brašno tip T-500 u pakovanju do pet kilograma, uključujući, takođe, i pet kilograma, jestivo suncokretovo ulje u pakovanju od jednog litra i svinjsko meso – but, tako da ne prelaze nivo cena od 15. novembra 2021. godine.

Propisana je i maksimalna maloprodajna cena UHT mleka sa 2,8 procenata mlečne masti u pakovanju od jednog litra, maksimalna marža koju trgovci mogu da zaračunaju, kao i maksimalna maloprodajna i proizvođačke cene belog kristal šećepa po kilogramu.

Uredba je doneta s obzirom na to da su cene sirovina i proizvođačkih inputa i dalje na visokom nivou, a situacija na berzama u zemlji i okruženju i dalje nedovoljno predvidiva, navadeno je u saopštenju.

Zbog toga je neophodno nastaviti sa primenom mere ograničenja cena ovih proizvoda.

Na sednici je doneta i izmenjena i dopunjena odluka o privremenom ograničenju izvoza osnovnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda bitnih za stanovništvo, kojom se određuje količina ulja od semena suncokreta u pakovanjima za prodaju na malo za koje se dozvoljava izvoz na mesečnom nivou.

Odluka je doneta imajući u vidu da je potrebno omogućiti realizaciju zaključenih ugovora u što većem obimu, a radi očuvanja tradicionalnog tržišta, pri tome vodeći računa o snadbevenosti domaćeg tržišta.

Na sednici je usvojena Uredba o privremenoj meri ograničavanja cene gasa i nadoknadi razlike u ceni prirodnog gasa nabavljenog iz uvoza ili proizvedenog u Republici Srbiji u slučaju poremećaja na tržištu prirodnog gasa.

Usled globalnog poremećaja na tržištu prirodnog gasa i naglog skoka cene tog energenta u čitavoj Evropi, subjekti koji obavljaju delatnost snabdevanja i snabdevanja na veliko prirodnim gasom, prinuđeni su da ovaj energent uvoze po višestruko višoj ceni od cene iz novembra 2021. godine.

Ova uredba ima za cilj da se otklone posledice skoka cene tog energenta, ublaže posledice energetske krize i zaštite privreda i rrađani koji su upućeni na njegovo korišćenje, kao i da se obezbedi normalno snabdevanje svih potrošača i ovim subjektima obezbedi pravo na nadoknadu razlike.

Članovi vlade doneli su izmenjenu Uredbu o ograničenju visine cena derivata nafte, kojom se ograničenje produžava do 31. jula tekuće godine.

Imajući u vidu globalni poremećaj na tržištu naftnih derivata i energetsku krizu u svetu, članovi vlade doneli su odluku o privremenoj zabrani izvoza Evrodizela EN 590 u cilju sprečavanja nestašice i obezbeđivanja sigurnog snabdevanja tržišta ovim derivatom.

Donošenjem pomenute mere, biće sprečene moguće štete po privredu i građane Srbije.

Zbog povećanja proizvođačkih cena derivata nafte u prethodnom periodu, a u cilju očuvanja makroekonomske stabilnosti i standarda građana i neometanog snabdevanja tržišta derivatima nafte, na sednici je doneta odluka o privremenom smanjenju iznosa akciza na derivate nafte – olovni benzin, bezolovni benzin i gasna ulja za 20 odsto.

Ova odluka primenjuje se počev od 1. jula zaključno sa 31. julom.

Vlada Srbije usvojila je izmene i dopune Uredbe o kriterijumima, uslovima i načinu obračuna potraživanja i obaveza između kupca-proizvođača i snabdevača električne energije, čime je dodatno pojednostavljena procedura za proizvodnju energije za sopstvene potrebe iz OIE.

Izmenama će biti omogućeno dodatno skraćivanje procedura i smanjenje troškova za kupce-proizvođače koji celokupnu proizvedenu električnu energiju koriste samo za sopstvenu potrošnju, i ne isporučuju višak energije u prenosni, distributivni, odnosno zatvoreni distributivni sistem.

U ovom slučaju, građani ili privredni subjekti sa statusom kupca-proizvođača dužni su da snabdevaču podnesu zahtev za zakl?učenje ugovora o potpunom snabdevanju ili ugovora o snabdevanju sa unapred određenim količinama električne energije za svaki obračunski period tokom perioda snabdevanja, čime je procedura za ovu kategoriju dodatno pojednostavljena.

(Tanjug)

