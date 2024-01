Vlada Tunisa od Centralne banke traži milijarde da potkrpi budžet

Vlada Tunisa u nestašici gotovine bi da pozajmi milijarde od svoje centralne banke da bi podupla budžetski deficit i zaustavila ekonomsku krizu.

Na sastanku iza zatvorenih vrata, Parlament te severnoafričke zemlje u sredu je razmatrao zahtev Vlade predsednika Kajsa Sajeda da pozajmi novac pošto je Vlada izmenila zakone koji su garantovali nezavisnost Centralne banke.

Vlada želi da Centralna banka direktno kupi do sedam milijardi tuniskih dinara (2,25 milijardi dolara) beskamatnih obveznica da bi joj pomogla da se popuni budžetski deficit od 10 milijardi tuniskih dinara (3,2 milijarde dolara).

Ali u Tunisu gde su inflacija i nestašice osnovne robe postale rutina, taj zahtev izaziva zabrinutost zbog podrivanja nezavisnosti Centralne banke, izazivanja inflacije i dodatnog zastrašivanja stranih kreditora i investitora. Tunis ne može da pozajmi od tradicionalnih kreditora, uključujući Međunarodni monetarni fond, čiji predloženi paket pomoći nije izvestan.

„Izmena statusa Centralne banke Tunisa (BCT) samo da bi joj se omogućilo da finansira državni budžet i ništa drugo… je pogrešan pristup koji sa sobom nosi brojne rizike, posebno inflatorne, za privredu i odnos s njenim partnerima“, rekao je ekonomista Aram Belhadž, profesor na Školi za ekonomiju i menadžment u Tunisu.

Zaduživanje kod Centralne banke može kratkoročno finansirati budžet zadržavajući subvencije za osnovnu robu – brašno, struju i gorivo. Ali to bi moglo imati dugoročne posledice i dodatno destabilizovati poverenje u domaću valutu i ​​njenu vrednost, rekao je Rauf Ben Hedi, analitičar tuniskog „Business News“-a.

Zahtev Vlade bez presedana je došao pošto su ostali izvori finansiranja oskudni. Kako se predsednički izbori u Tunisu približavaju ove godine, pregovori o paketu pomoći MMF-a od 1,9 milijardi dolara su u ćorsokaku zbog oklevanja premijera Sajeda da obuzda subvencije ili smanji plate u javnom sektoru.

„Politički pritisci mogu dovesti do ekspanzivne monetarne politike tokom izbornih perioda, a to je slučaj s Tunisom“, rekao je Ben Hedi, upozoravajući da bi takva politika mogla dovesti do recesije.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.