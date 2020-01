Vladimir Gligorov: Srbija je zemlja zaostala u razvoju, nazaduje već 30 godina

Saradnik Bečkog instituta za medjunarodne ekonomske studije Vladimir Gligorov izjavio je da je Srbija zemlja zaostala u razvoju i da nazaduje već 30 godina.

Prema analizi Bečkog instituta, u poslednjih pet godina, od 2014. do 2018, na osnovu privrednog rasta i rasta plata Srbija se nalazi pri dnu.

Vladimir Gligorov, u razgovoru za Danas kaže da privreda raste prosečno oko tri odsto godišnje i „da se mogu svake godine pojaviti stvari kao što je Turski tok ili povoljna klima, ali da je to malo verovatno“.

„Kada se investira i gradi, u tom trenutku to ima efekat na rast BDP-a, neko zaradjuje platu, neko ostvaruje profit, ali da bi se ti projekti isplatili oni treba da trajno povećaju BDP, pa i poreske prihode jer to je način na koji država isplaćuje takve projekte. To, medjutim, nije izvesno“, rekao je Glogorov.

Za izveštaj Svetske banke koji pokazuje kako Srbija može da ostvari dugoročne godišnje stope rasta od sedam odsto, Gligorov kaže da se „uvek može reći zašto neka privreda ne raste sedam, osam ili zašto da ne – 10 odsto, ali ako ste zemlja zaostala u razvoju, a Srbija jeste pošto 30 godina nazaduje,“ pitanje je kojom brzinom bi Srbija mogla da stigne neku sličnu zemlju, kao na primer Austriju.

„Možete vi da imate i takve stope rasta, ali to se dogadja u modelu ili jednačini, a u stvarnosti gotovo nikad“, rekao je Gligorov i dodao da je najveći problem što nema domaćih ulaganja već je uspostavljen sistem da „stanovništvo troši a stranci ulažu“ što je model po kojem se živi od danas do sutra.

Gligorov je ocenio da su javna ulaganja neophodna, kao i da sektor usluga raste, ali da tu ima dosta ljudi koji rade neformalno.

„Pravna država jeste važna za lakši život gradjana, ali mislim da niska štednja i neformalna ekonomija dosta utiču na to što nema dovoljno privatnih investicija“, rekao je Gligorov za Danas.

(Beta)