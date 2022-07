Vladimir Vasić: Visoka stopa naplativih kredita znači da privreda radi

Generalni sekretar Udruženja banaka Srbije Vladimir Vasić ocenio je danas da je podatak Narodne banke Srbije o istorijski najnižoj stopi nenaplativih kredita od svega 3,2 odsto odlična vest za sve.

„Lično se nadam da se neće desiti ili bar ne u nekom drstičnom obilku da se to poveća. Stepen nenaplativih kredita od 3,2 odsto je istorijski najniža vrednost i to je dobro za sve nas. I za one koji uzimaju nove kredite, zato što je rizik poslovanja u tom segmentu smanjen“, rekao je Vasić u izjavi za Tanjug.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.