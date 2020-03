Vlahović: Cilj da se pogura i ostvari stopa rasta od 7 odsto

KOPAONIK – U Srbiji postoiji makroekonomska stabilnost i fiskalni prostor za održivi rast i sada je glavna tema kako da se u okviru 4. industrijske revolucije ostvari preko potreban skokoviti rast, izjavio je danas predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović.

“Više nije tema i pitanje da li ćemo imati budžetski deficit ili ne i da li će cene biti stabilne ili neće, to je tekovina teško stečena prethodnih nekoliko godina, sada je važno iskoristiti da se u četvrtoj industrijskoj revoluciji ji ostvari preko potreban skokoviti rast”, rekao je Vlahović na zatvaranju ogodišnjeg 27. po redu Kopanik biznis foruma .

U toku su velike i dramatične promene koje će fundametalno promeniti svet i obrazovanje mora da bude stub razvojne politike cele zemlje, konstatovao je Vlahović i dodao da je sada potrebno da se posvetimo pametnoj specijalizaciji, veštačkoj inteligenciji.

Da bi se Srbija približila prosečnom standardu koji imaju razvijene zemljme potrebno je da zona rasta bude „pogurana“ na gore, kazao je predsednik Saveza ekonomista Srbije i dodao da je važno da ona dostigne sedam procenata.

Zbog toga je, tvrdi, neophodno da se nastavi sa struktuirnim reformama.

To, kako je naveo, najbolje potvrđuje dokument Svetske banke u kojem se navodi da pored obrazovanja treba voditi računa o nastavku strukturnih reformi, podizanju kvaliteta institucija, povećanju produktivnosti i izvoza, a sve u cilju snžanijeg rasta.

On podseća da je Biznis forumu pozdravljena najava Vlade da se kapitalne investicije povećaju, što će, kaže, dovesti do toga da one dobiju primat u odnosu na tekuću potrošnju.

Vlahović je kazao i da se povećanjem kapitalnih investicija može blagotvorno uticati na povećanje rasta.

On je naveo da je rano za zaključke te da će oni da se nađui u dokumentu „Kopaonik konsenzus“ koji će biti objavljen i upućen svim kreatorima ekonomskih politika, Vladi Srbije i NBS.

Vlahović je ocenio da je ovogodišnji KBF, koji se bavio četvrtom industrijskom revolucijom i povezanim temama privukao do sada najveće interesovanje, da je bilo 1.300 učesnika, 200 panelista, 28 panela i zanimljivih rasprava.

“Ovaj forum godinama unazad pokušava da postavi platformu za dijalog razičitih učesnika u drustsvenom i političkom životu i zato nisu bili prisutni samo privrednici, ljudi iz nauke, međunardonih finansijskih institucija, već i oni koji kreiraju ekonomsku politiku“, rekao je Vlahović.

On smatra navodi da se kroz argumentovanu raspravu svih učesnika u političkom i društvenom životu može doći do kvalitetnih i održivih rešenja, te navodi da će se organizatori potruditi da se narednih godina skup što više reginalizuje, a s obzirom daje i ovogodišnja tema jednako važna za sve zemlje regiona.

Kopaonik biznis forum naredne godine biće održan od 7. do 10. marta, najavio je Vlahović i zahvalio svima koji su učestvovali i dali podršku.

Sve kompanije pozvao je da podrže rad UNICEF-a i Nacionalnog udruzenja roditelja dece obolele od raka (NURDOR), s obzirom da ove godine Savez ekonomista i KBF sredstva opredeljuju za ovu namenu.

Kopaonik biznis forum organizovao je Savez ekonomista Srbije u saradnji sa partnerom, kompanijom Mastercard, a domaćin je bila MK grupa, dok je međski partner i ove godine bila je Novinska agencija Tanjug.

(Tanjug)