Vlahović: Nastaviti snažno sa ekonomskim reformama

KOPAONIK – Predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović poručio je danas na završetku 30. jubilarnog Kopaonik biznis foruma da treba snažno nastaviti sa ekonomskim reformama.

Vlahović je dodao da su se zaključci jubilarnog foruma namentuli već prvog dana foruma, s obzirom da živimo u periodu izraženih ekonomskih i geopolitičkih rizika.

„U ovoj godini se očekuje usporavanje rasta svetske privrede, a posebno usporavanje evrozone. Međutim, ono što je dobro i što su eksperti MMF i Svetske banke ocenili to je da je otpornost privrede evrozone znatno viša nego što se očekivalo, a to je dobro i za Srbiju“, rekao je Vlahović Tanjugu.

On je, predstavljajući zaključke KBF, rekao da će inflacija u Srbiji biti prepolovljena, ukoliko se nastavi njeno smanjenje u evrozoni postojećim tempom.

Kako kaže, Srbija je u novu godinu ušla sa dobrim makroekonomskim parametrima, što se nastavilo i u prva dva meseca 2023. godine.

To ne znači da ne treba nastaviti snažno sa ekonomskim reformama, dodao je Vlahović.

„Te reforme se, pre svega, odnose na dalje konkretnije restrukturiranje velikih javnih rpeduzeća, na dalje ulaganje u razvoj privrednog ambijenta, u izgradnji institucija, da bi se na taj način podstakao nivo domaćih privatnih investicija, jer ocenjeno je da su privatne investicije iz godine u godinu sve manje. Ocenjeno je i da ukoliko inflacija u evrozoni se bude smanjivala postojećim tempom, realno je očekivati da će inflacija u Srbiji biti prepolovljena, a da će do kraja iduće godine vratiti u ciljane koridore“, rekao je Vlahović.

On je naveo da je na KBF ove godine bilo jako mnogo inicijativa, poput Bio4 inicijative, inicijative koje su se odnosile na „generaciju Z“ i njihov ulazak u svet biznisa.

Dosta su se, kaže, diskutovao i o sektorima poljoprivrede, energetike i sigurnog snabdevanja.

„Govorili smo o digitalnom povezivanju i mnogo drugih interesantnih tema koje ćemo pretočiti u tradicionalni dokument Kopaonik konsenzus koji ćemo vrlo brzo objaviti“, izjavio je Vlahović.

KBF je ove godine okupio više od 1.600 učesnika, što je prema Vlahovićevim rečima, više od očekivanog.

„Lično sam zadovoljan kvalitetom diskusija na KBF i svakako da to može da bude dobra preporuka za Vladu Srbije i NBS za koncipiranje ekonomske politike u narednom periodu. Sve u svemu mislim da je forum opravdao očekivanja“, istakao je Vlahović.

Mi smo prošle godine na vreme upozoravali da fiskalna politika mora da bude mnogo opreznija odnosno mnogo štedljivija i da je neophodno napustiti fiskalnu politiku iz kovid vremena, što se nije u potpunosti desilo, naveo je predsednik SES-a.

Kaže da je vlada nastavila sa neselektivnim davanjem novca, odnosno neselektivnom podrškom određenih grupa stanovništva, ali da se stalo sa tim krajem prošle godine.

Izrazio je nadu da ćemo iduću godinu sačekati u boljem raspoloženju iz nekoliko razloga.

„Prvo, došlo je do energetske stabilizacije u Evropi. Svedoci smo da se cena prirodnog gasa vratila na nivo koji je bio 2021. godine, isto važi i za cenu struje i nafte. Ipak, to ne znači da neće doći do blagog povećanja u drugoj polovini ove godine, ali ne očekujem takve šokove kakve smo imali na početku prošle godine“, rekao je Vlahović.

Očekuje i da poljoprivreda ove godine da značajan doprinos rastu BDP-a.

„BDP ove godine neće ima robusni rast, što je logično imajući u vidu okolnosti. Biće oko dva odsto imajući u vidu planirane ekonomske aktivnosti u evrozoni“, ocenio je Vlahović.

(Tanjug)

