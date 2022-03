Vlahovic: Potrebna oprezna fiskalna i suptilna monetarna poli

KOPAONIK – Jednoglasni zaključak Kopaonik biznis foruma (KBF) jeste da se u narednom periodu mora voditi oprezna fiskalna politika, koja će postići svoj zacrtani cilj, a to je da u ovoj godini deficit bude tri odsto, a po mogućnosti i manji, izjavio je predsednik Saveza ekonomista Srbije Aleksandar Vlahović, sumirajući rezultate i zaključke Foruma koji se danas završava u Grand hotelu na Kopaoniku.

„Takođe i da se stvori fiskalni prostor ne bi li se ovoga puta intervenisalo od strane ponude, a ta intervencija će zaista biti neminovnost imajući u vidu probleme pre svega prerađivačke industrije kada je reč o snabdevanju energentima i cena tih energenata“, rekao je Vlahović za Tanjug.

Sa druge strane, ističe Vlahović, preporuka je da Narodna banka Srbije vodi sofisticiranu monetarnu politiku, da nađe fini ekvilibrijum sa jedne strane instrumenata kojima će uticati na smanjenje inflacije, a sa druge strane da u borbi protiv inflacije ne ugrozi definisani ekonomski rast.

Govoreći o očekivanjima i eventualnim strahovima privrednika od moguće krize, rekao je da postoji veliki strah da nas čeka vreme stagflacije, odnosno sitacija kada će paralelno stagnirati privredne aktivnosti a inflacija biti visoka.

U tom smislu je podsetio da je u januaru inflacija u SAD bila 7,5 odsto, što je najviše u poslednjih 40 godina, da je inflacija u evrozoni već sada na nivou oko pet odsto a kod nas je u januaru bila 8,2 odsto.

„Sve se to dešavalo pre početka rata u Ukrajini i pre svih sankcija koje su nametnute Rusiji. Sankcije i rat u Ukrajini su dodatno pogurali cenu energenata i hrane i kao i bazičnih metala sa kojima se trguje i to će svakako imati uticaj na privrednu aktivnost kod nas“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, postavlja se i pitanje u kojoj će meri geopolitička kriza uticati na odluke investitora koje su već bile donešene za investiranje kod nas.

To kaže, takođe, može da bude dodatni problem i da izazove eventualno povećanje odnosno produbljivanje ekstremnog deficita.

Ovogodišnji Kopaonik biznis forum je prema njegovoj oceni potvrdio svoju važnost i pokazao da je najznačajniji regionalni događaj ove vrste što, kako kaže, potvrđuje i činjenica da su na Forumu bile brojne delegacije privrednika, stručnjaka iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Makedonije i drugih zemalja.

Vlahović je naveo da je događaj okupio 1.200 učesnika uživo i više od 6.000 onih koji su Forum pratili onlajn, da su tokom četiri dana trajanja bila 33 panela, vrlo zanimljive diskusije, oko 200 panelista i nekoliko specijalnih gostiju.

„Centralna tema skupa je bila u senci rata u Ukrajini, energetske krize, inflacionih pritisaka i kroz sve panele smo između ostalog obrađivali i potencijalne rizike koje sa sobom nosi geopolitička kriza i nadolazeća ekonomska kriza“, rekao je on.

(Tanjug)

