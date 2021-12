Vlasnik Uniproma Pejović: Gašenje KAP-a počelo juče

PODGORICA – Gašenje Kombinata aluminijuma Podgorica (KAP) počelo je juče, a planski treba da bude završeno do 31. decembra, izjavio je vlasnik kompanije Uniprom-KAP Veselin Pejović.

Pejović je, u razgovoru za crnogorski radio Antena M, rekao da su prilikom sklapanja ugovora sa Elektroprivredom Crne Gore (EPCG) tražili količinu energije 110MW.

‘Prethodni menadžment EPCG nam je saopštio da može količina od 61 do 71 MW, i da bi KAP mogao da se snabdeva iz sopstvenih izvora. To sam prihvatio. Pristupili smo tada gašenju i KAP je ostao da radi na 174 ćelije’, naveo je on, prenosi portal bankar.me.

Pejović je dodao da se 15. juna obratio menadžmentu EPCG i upoznao ih sa situacijom.

‘Niko se za šest meseci nije našao ni da okrene broj telefona. Drugim dopisom, u oktobru, šaljemo urgenciju – šta je s tim pitanjem. Niko se ni o tom dopisu nije oglasio da bi me 15. novembra doveli pred svršen čin – poslali predlog ugovora za 2022. Mi u KAP-u najveću struju plaćamo 45 evra po MWh’, rekao je Pejović.

EPCG, prema njegovim rečima, manipuliše.

‘Građani treba da znaju da će im za par meseci poskupeti struja, a oni (EPCG) su hteli da to opravdaju preko KAP-a, da kažu mi smo KAP-u dali struju po 45 evra, a vama građani smo morali da poskupimo struju. Ja profit nisam sticao preko građana Crne Gore. Ovu moju odluku ne može niko da promeni’, zaključio je Pejović.

(Tanjug)

