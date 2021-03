Vojvodina ponudila subvencije za mašine, opremu i softver

NOVI SAD – Pokrajina Vojvodina ponudila je 41 milion dinara bespovratno mikro i malim privrednim društvima i preduzetnicima za subvencionisanje nabavke mašina, opreme, nabavku softvera ili sticanje nematerijalne imovine.

Uslov je da su osnovna sredstva kupljena, isporučne i isplaćena u poslednjih godinu dana, odnosno da će to biti u roku od 60 dana od donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava.

Navodi se da osnovna sredstva da bi bila subvencionisana treba da budu u skladu sa delatnošću privrednog subjekta.

Maksimalni iznosi refundacije su do 4,9 miliona dinara za mašine ili opremu, do pola miliona dinara za softver i do 300.000 dinara za nematerijalnu imovinu.

Rok za podnošenje prijava za ovu pokrajinsku subvenciju je 16. mart.

(Tanjug)

