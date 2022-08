Voz kroz Svrljisku klisuru-promocija turistickih potencijala

NIŠ – Turistički voz rekonstruisanom prugom od Niša do Svrljiga i dalje živopisnom Svrljiškom klisurom prema Knjaževcu je relanost i mogućnost prezentacije turističkih potencijala na čijem uvođenju ćemo zajedno raditi, dogovorili su se gradonačelnica Niša Dragana Sotirovski, narodni poslanik Milija Miletić i predsednik opštine Svrljig Miroslav Marković.

Takođe, iz opštine Svrljig zainteresovani su da se priključe Turističkoj regiji istočne i južne Srbije koju Niš uskoro planira da formira, saopštili su iz Grada Niša.

Ideja je da gradska autobuska linija koja sada ide do poslednjeg niškog sela Vrela bude produžena do Svrljiga i da tako, uz rehabilitovani put od Donje Vrežine do Malčanske petlje, bude bliže Nišu, rečeno je u razgovoru predstavnika oština i Grada.

Za slično povezivanje sa gradom zainteresovane su opštine Merošina, Doljevac i Gadžin Han što je povod da se razmišlja o drugačijoj organizaciji međumesnog saobraćaja.

Timok, kroz slikovitu Svrljišku klisuru gde je snimljeno sedam domaćih filmova, krivuda i probija se između strmih obronaka planina, a na pruzi je 36 tunela i gotovo toliko mostova.

Neke od njih, na pruzi građenoj početkom 20. veka, projektovao je naš poznati naučnik Milutin Milanković.

Belmužijada je brend Svrljiga koju je za tri dana ove godine posetilo 120.000 ljudi.

Svrljižani čuvaju svoje stare zanate, kraj je bogat lekovitim biljem, krije mnoga turistička čuda i kulturno-istorijske znamenitosti počev od kamenog doba, istakli su sagovornici.

(Tanjug)

