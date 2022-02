Voz za testiranje ponovo na brzoj pruzi od sutra do 18. februara

BEOGRAD – Na brzoj pruzi od Beograda do Novog Sada od sutra do 18. februara biće nastavljena dinamička testiranja specijalnim vozom za velike brzine, do 200 kilometara na čas, najavila je Infrastruktura železnice Srbije.

Tako će na delu dvokolosečne pruge Beograd Centar – Stara Pazova, od sutra do 18. februara, svakodnevno od 6.30 do 17.30 biti obustavljen železnički saobraćaj na levom šidskom koloseku, između železničkih stanica na relaciji Beograd Centar – Stara Pazova – Golubinci, odnosno duž čitave pruge za velike brzine Beograd – Novi Sad.

Dinamička testiranja brze pruge i u narednih 14 dana obavljaće merna kola specijalizovane kompanije Nemačkih železnica „Deutsće Bahn Systemtećnik“, koja je angažovana za realizaciju ovog posla, navedeno je u saopštenju.

Tokom dinamičkih testiranja merna kola Nemačkih ispituju geometriju novoizgrađenih koloseka za velike brzine, parametre kontaktne mreže, ugrađenu opremu za velike brzine, kompatibilnost opreme i sistema, kao i ostale izvedene građevinske radove.

Testiranja se obavljaju fazno i po deonicama, a merna kola svakodnevno više puta prolaze trasom brze pruge najvećim brzinama.

U periodu od 5. do 18. februara važiće organizacija putničkog železničkog saobraćaja, koja je primenjivana i u prvoj fazi dinamičkih testiranja od 17. januara do 4. februara.

To znači da će svakodnevno u narednih 14 dana, u periodu od 6.30 do 17.30 sati, biti obustavljen železnički saobraćaj na pruzi Beograd – Novi Sad, uključujući vozove na relacijama od Beograda za Rumu, Šid i Zvornik, kao i vozove iz sistema beogradske gradske železnice BG Voz.

Tokom dinamičkih ispitivanja pruge za velike brzine između Beograda i Novog Sada neovlašćenim licima zabranjen je bilo kakav pristup i kretanje peronima i kolosecima u stanicama i duž čitave pruge.

Nepoštovanjem ovih pravila građani direktno ugrožavaju sopstveni život i celokupnu bezbednost železničkog saobraćaja na brzoj pruzi, upozorava Infrastruktura železnice Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.